MS: Uchwała Sądu Najwyższego jest nieważna

MS: uchwała SN z mocy prawa jest nieważna; została wydana z rażącym naruszeniem prawa

Uchwała Sądu Najwyższego z mocy prawa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych; została wydana z rażącym naruszeniem prawa - uważa ministerstwo sprawiedliwości. Resort podkreśla, że żaden organ, także sądowy, nie może kwestionować powołania i inwestytury sędziego.

Izby Karna, Cywilna i Pracy Sądu Najwyższego wydały w czwartek uchwałę, zgodnie z którą "nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie". W uchwale zaznaczono, że nie ma ona zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

reklama reklama



Polecamy: Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury

Resort sprawiedliwości ocenił w komunikacie, że uchwała SN "z mocy prawa jest nieważna" i "została wydana z rażącym naruszeniem prawa". Jak podkreślono, narusza ona art. 179, art. 180 ust. 1 oraz art. 10 Konstytucji RP.

"Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym Sąd Najwyższy podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie to uległo zawieszeniu z mocy prawa 22 stycznia 2020 r. z chwilą wszczęcia przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego między SN a Sejmem i Prezydentem RP. Do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie wolno podejmować działań w tej sprawie. Uchwała SN jest więc z mocy prawa nieważna" - wskazał ministerstwo sprawiedliwości.

Resort zauważa, że zgodnie z Ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK, wszczęcie sporu kompetencyjnego powoduje zawieszenie z mocy prawa postępowania przed SN. Jak podkreślono, wszystkie czynności Sądu w okresie zawieszenia są nieważne, zaś do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie można podejmować żadnych działań w sprawie. "Strona sporu nie może sama oceniać, czy do sporu doszło. Konstytucja przyznała to uprawnienie jedynie Trybunałowi Konstytucyjnemu" - stwierdzono.

"Istota sporu polega na tym, że żaden Sąd nie może badać, a tym bardziej kwestionować nominacji sędziowskich, ani ustaw regulujących statusu sędziów i sposobu wyboru kandydatów. Sąd Najwyższy nie może zatem wkraczać w kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydenta RP ani Sejmu, a idąc dalej, nawet Trybunału Konstytucyjnego, który sprawą KRS się już zajmował i uznał aktualne brzmienie ustawy za zgodne z konstytucją" - podkreśliło MS.