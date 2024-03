Mapa. Trasa protestu rolników 6 marca w Warszawie. Czy będzie trzecia manifestacja w Warszawie?

6 marca (środa) o godzinie 11.00 w Warszawie odbędzie się STRAJK GENERALNY ROLNIKÓW. To druga demonstracja. Czy będzie trzecia?

Cele strajku: Rolnicy, Pracownicy, Leśnicy, Myśliwi razem przeciwko unijnej polityce klimatycznej, Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Start – środa 6 marca godz. 11.00 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, aleje Ujazdowskie 1/3 NSZZ "Solidarność" przyłączył się do strajku rolników bo żąda od D. Tuska walki z polityką klimatyczną UE . Równolegle NSZZ RI "Solidarność" wystąpiła przeciwko wypowiedzi premiera w związku z zapowiedzią uznania przejść drogowych i dróg do nich za infrastrukturę krytyczną. Wynika z niej, że związkowcy blokują nie tylko zboże z Ukrainy, ale i transporty związane z wojną (broń, leki). Związkowcy kategorycznie zaprzeczają. 22 lutego 2024 r. premier D. Tusk zapowiedział uznanie przejść drogowych i dróg prowadzących do nich za infrastrukturę krytyczną. Powszechnie jest to odbierane jako działanie mające zmusić rolników od odstąpienia od blokowania przejść granicznych. W efekcie towary ukraińskie wjadą bez problemów do Polski. W efekcie Piotr Duda powiedział kilka dni temu: Podjęliśmy dziś w czasie obrad Komisji Krajowej decyzję o udzieleniu czynnego wsparcia protestującym rolnikom. Będziemy wspólnie organizować akcje protestacyjne, dopóki nasze władze nie zaczną bronić interesów Polski i nie przeciwstawią się europejskiej polityce klimatycznej, która jest sprzeczna z naszymi interesami, powoduje zubożenie społeczeństwa i likwidację tysięcy miejsc pracy. Nie pozwolimy unijnym elitom zniszczyć naszej gospodarki. Piszemy więcej o tym w tym artykule: NSZZ "Solidarność" przyłącza się do strajku rolników. I żąda od D. Tuska walki z polityką klimatyczną UE. Zarzuty wobec premiera Tusk: w tym tygodniu propozycje rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek w Wilnie, że w tym tygodniu ogłosi treść propozycji zmiany niektórych zapisów Zielonego Ładu. "Europa nie musi być skazana na wojnę domową ekologii z rolnictwem" - stwierdził szef polskiego rządu. Jak mówił Tusk na konferencji prasowej z premier Litwy Ingridą Szimonyte, niektóre zapisy Zielonego Ładu "nie do końca są adekwatne do rzeczywistych problemów Unii Europejskiej", a "ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z produkcją żywności". Jak zapowiedział Donald Tusk, w najbliższych dniach będzie występował z inicjatywą rewizji Zielonego Ładu, która będzie miała na celu ochronę europejskiego rynku żywności. "W tym tygodniu będę publicznie ogłaszał treść propozycji pod adresem Komisji Europejskiej i liderów państw członkowskich". "Znajdziemy sposób, aby zapisy Zielonego Ładu nie uderzały w interesy dużych grup ludności, nie tylko rolników" - zaznaczył szef rządu. "Europa nie musi być skazana na wojnę domową ekologii z rolnictwem" - dodał. Tusk dodał, że jest przekonany, iż w tej sprawie Polska z Litwą będą prezentować spójne stanowisko, a w dodatku jest dużo więcej państw członkowskich Unii jest gotowych do "twardej rozmowy" o Zielonym Ładzie. "Żyjemy w warunkach wojny wypowiedzialnej przez Rosję, a kwestie samowystarczalności żywnościowej są tak samo ważne, jak bezpieczeństwo militarne" - oświadczył. NSZZ "Solidarność" - łączy się Solidarność "pracownicza" i "rolnicza" Tezy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność Piotra Dudy: 1. Solidarność zobowiązuje. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat dwie siostrzane organizacje – Solidarność pracownicza i Solidarność rolnicza – ramię w ramię będą protestować w Warszawie, a właściwie będziemy rolników wspierać. 2. Solidarność zobowiązuje. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat dwie siostrzane organizacje – Solidarność pracownicza i Solidarność rolnicza – ramię w ramię będą protestować w Warszawie, a właściwie będziemy rolników wspierać w protestach 6 marca w Warszawie. Kolejne protesty, które przed nami, bo jestem przekonany (obym się mylił), że te protesty nie zakończą się tylko na 6 marca. 3. Będziemy starali się wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych przygotowywać kolejne akcje i działania. Żarty się skończyły. Związek zawodowy Solidarność wchodzi do gry. Wchodzą wszystkie branże, bo związek zawodowy Solidarność to nie tylko górnicy, hutnicy, chemicy, ale wiele branż, w tym sekretariaty, chociażby Sekretariat Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa. 4. Doskonale wiemy, że sytuacja rolników jest dramatyczna w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej. Przede wszystkim jednak łączy nas jeden postulat: Precz z Zielonym Ładem. To zabije wszystkich, nie tylko rolników, nie tylko górników – całą polską gospodarkę i indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, klientów w sklepach. Sytuacja jest dramatyczna. 5. Solidarność mówiła już od 2007 roku o skutkach Zielonego Ładu. – Przypominam sobie demonstrację 30 czerwca 2011 roku. Prawie 100 000 osób przeszło z placu Piłsudskiego pod KPRM. Wtedy przyjął nas pan premier Donald Tusk. Został powołany zespół do spraw pakietu klimatyczno-energetycznego. (…) Nic z tego nie wyniknęło. Jak widzimy, dzisiaj mamy kolosalne problemy i kolejne aspekty podatkowe, które będą wchodzić związane Zielonym Ładem. W związku z trwającym Strajkiem Generalnym rolników Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję , że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest: – wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej.

– w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy.

- Mając powyższe na względzie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" stoi na stanowisku, że doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". – Buta i arogancja polityków, szczególnie tych, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, jest bardzo duża. Z jednej strony na ulicy w Brukseli protestują rolnicy, z drugiej w Parlamencie Europejskim podejmowane są kolejne decyzje związane z Zielonym Ładem. Także przed nami daleka i ciężka droga – mówi w rozmowie z Tysol.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". – Od wielu lat walczymy z tak zwaną polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Monitorujemy sytuację, ale także głośno o tym mówimy, szczególnie przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Do niedawna nie rozumiano, co Zielony Ład ma wspólnego z hutnikami, z rolnikami, z innymi branżami. A jednak ma – mówi przewodniczący. Dodaje, że dzisiaj rolnicy protestują, bo już wiedzą, że dotknie ich Zielony Ład. Mapa protestu [trasa 27 lutego 2024 r.

mapa protestu Media

"Sierpień 80" Kilkuset górników ze związku zawodowego "Sierpień 80" wybiera się we wtorek do stolicy, by wspólnie z rolnikami protestować przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi. — Mamy wspólnotę interesów. Polityka klimatyczna Unii uderza także w górnictwo i energetykę (źródło informacji Onet).

Komunikat ministerstwa rolnictwa Siekierski apeluje do rolników o jak najmniej uciążliwy protest dla mieszkańców stolicy Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zaapelował we wtorek do rolników, by ich protest w stolicy był jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców. Szef resortu rolnictwa nie wykluczył spotkania z protestującymi rolnikami. Od kilku dni w Polsce i Europie trwają protesty rolników. W poniedziałek w stolicy Belgii rolnicy zablokowali setkami traktorów dzielnicę europejską. Niektórzy protestujący starli się z policją. We wtorek rolnicy mają protestować w Warszawie, co może spowodować utrudnienia w centrum miasta, a także na niektórych drogach dojazdowych. Postulaty polskich rolników to m.in.: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. "Jestem przekonany, że protestujący rolnicy uczynią wszystko, aby ten protest, to zgromadzenie, nie było istotnym utrudnieniem dla mieszkańców Warszawy. A jednocześnie przepraszam mieszańców Warszawy za te utrudnienia" - powiedział minister Siekierski w Programie 1 Polskiego Radia. Zaapelował jednocześnie do rolników "o jak najmniejszą uciążliwość organizowanych przez nich protestów". Pytany, czy spotka się we wtorek z protestującymi rolnikami, odparł: "Zapewne tak". "Na bieżąco rozmawiam, nawet wczoraj telefonicznie, jak wracałem z Brukseli, z wieloma przedstawicielami środowisk protestujących. Rozmawiałem także z protestującymi wczoraj w Brukseli. Uczestniczyli tam głównie rolnicy z Belgii, ale także byli przedstawiciele z Hiszpanii, Włoch, Francji i innych państw" - przekazał. Dodał, że był to protest o wymiarze międzynarodowym. Minister powiedział, że w czasie poniedziałkowych brukselskich obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE, odbyło się spotkanie z przedstawicielami protestujących rolników. Siekierski zauważył, że napływ płodów rolnych z Ukrainy spowodował, że produkcja staje się nieopłacalna nie tylko w Polsce, ale zaczynają to odczuwać też rolnicy w innych krajach Unii. "Należy doprowadzić do pewnych regulacji w obszarze wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską, w tym szczególnie z Polską. Polacy, Polska, mieszkańcy wsi, rolnicy - wszyscy pomagaliśmy Ukrainie, Ukraińcom i chcemy to czynić dalej. Ale trzeba odróżnić pomoc humanitarną, pomoc militarną od spraw związanych z warunkami gospodarczymi, ekonomicznymi, od wymiany handlowej, która musi się odbywać na racjonalnych, normalnych zasadach, zgodnych z zasadami rynku, ekonomii" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli Siekierski. Jego zdaniem należy wesprzeć rolników finansowo, bo ponieśli nie ze swojej winy koszty Zielonego Ładu i otwarcia na import spoza UE. Minister przyznał, że KE narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw. "To nie znaczy, że nie mamy działać na rzecz obrony klimatu, tylko trzeba to robić w inny sposób. (...) KE musi zweryfikować swoje plany" - dodał Siekierski. Zablokowana S7 Z uwagi na protest rolników zablokowana jest w obu kierunkach droga krajowa S7 w Kmiecinie - poinformowała GDDKiA. Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi. Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Przemysław Plata przekazał we wtorek rano, że z uwagi na protesty rolnicze w obrębie węzła drogowego Żuławy Wschód na drodze krajowej S7 w Kmiecinie jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. "Wprowadzono objazdy przez węzeł Żuławy Wschód - Rychnowo Żuławskie - Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska - ul. Warszawska - Marzęcino - Kazimierzowo" – dodał dyżurny GDDKiA. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 16. Kolejna manifestacja rolników w Warszawie w marcu 2024 r. Tak wynika z poniższego komunikatu NSZZ RI "Solidarność": "W związku z Uchwałą nr 1/24 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydium Rady Krajowej naszego związku podjęło współpracę z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz innymi rolniczymi Związkami Zawodowymi, oddolnymi inicjatywami rolników z całej Polski w celu organizacji w Warszawie wspólnej manifestacji w dniach 06- 07 marca w tygodniu obrad Sejmu".