Co z emeryturami stażowymi? Jest apel do marszałka Sejmu o wznowienie prac

Jest apel o wznowienie prac nad projektami w sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda napisał w tej sprawie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Szef Solidarności zwraca uwagę, że marszałek nie przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o opinie do regulacji, co wstrzymało ich procedowanie.

Projekty ustaw dotyczące wprowadzenia emerytury stażowej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trafił na początku lutego br. Dotychczas komisja nie rozpatrzyła regulacji, na co zwrócił uwagę przewodniczący Solidarności w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Pomimo zapewnień ze strony Pana Marszałka, nie rozpoczęły się w Komisji Sejmowej prace nad przygotowanym przez NSZZ Solidarność obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw dotyczących emerytur stażowych" - napisał przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Dodał, że powodem jest nieotrzymanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku marszałka o przedstawienie opinii do obywatelskiego projektu ustawy. Piotr Duda wskazał, że "informacja ta została potwierdzona na posiedzeniu plenarnym RDS 25 czerwca 2024 roku przez Panią Minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W związku z powyższym apeluję do Pana Marszałka jako osoby inicjującej proces opiniowania o niezwłoczne skierowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stosownego wniosku, który rozpocznie pracę nad długo oczekiwanym, ponadpartyjnym projektem obywatelskim ustawy". Wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej, są dwa projekty ustaw w tej sprawie Sejm przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących emerytur stażowych w lutym tego roku. Jeden jest projektem obywatelskim, drugi przygotowała Lewica. Obie regulacje dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Autorzy projektów zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia emerytur stażowych. Podkreślają, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.