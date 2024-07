Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności - Sejm uchwalił nowelizację ustawy

Maksymalnie o sześć miesięcy zostanie przedłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, które wygasają 30 września 2024 r. Tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą właśnie uchwalił Sejm. Regulacja trafi teraz do prac w Senacie.

Za nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden – Konrad Berkowicz (Konfederacja). 30 września 2024 r. wygasa ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, które zostały wydłużone w związku z epidemią covid. Według szacunków MRPiPS chodzi o około 400 tys. osób.

Możliwe zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności, ale konieczny jest wniosek

Nowelizacja ustawy umożliwi zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do czasu uzyskania nowej decyzji, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy. Jednoczesnym warunkiem jest złożenie przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie nowego orzeczenia w okresie jego ważności.

Analogiczne rozwiązanie zaproponowano w przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, która jest potrzebna do ubiegania się o świadczenie wspierające. To jednak nie konic zmian.

Dłuższy termin na wcześniejsze złożenie wniosku o wydanie orzeczenia

Nowela wydłuża również termin na wcześniejsze złożenie wniosku o wydanie orzeczenia z dotychczasowych 30 dni na 2 miesiące, a w przypadku osób poniżej 16. roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia – na 3 miesiące. Autorzy projektu wskazują, że dzięki temu wprowadza się dłuższy termin na odpowiednie zweryfikowanie wniosku przez zespoły orzecznicze, co umożliwi płynne ich rozpatrywanie i eliminację zatorów w postępowaniach orzeczniczych – co jest szczególnie istotne w związku z przewidywaną kumulacją wniosków we wrześniu 2024 r., czyli w okresie, w którym kończy się ważność wielu orzeczeń.

Nowela wprowadza przepis przejściowy określający, że do spraw wszczętych a niezakończonych dotyczących postępowań o ustalenie niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności będą stosowane przepisy omawianej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Przepis ten obejmuje postępowania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie projektu ustawy. "Umożliwi to zachowanie statusu osoby niepełnosprawnej (zgodnie z nowymi zasadami) przez osoby, które przed wejściem w życie projektu ustawy rozpoczęły procedurę orzeczniczą" – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Do ustawy wprowadzono również przepis, który wydłuża ważność kart parkingowych do 31 marca 2025 r. (przez 6 miesięcy, licząc od dnia upływu ważności orzeczeń, czyli od 31 marca 2025 r.).

