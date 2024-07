Problemy z uzyskaniem świadczenia wspierającego. Wielomiesięczne opóźnienia w wydawaniu decyzji

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC) w Polsce: co zmieni wdrożenie dyrektywy NIS2?

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w pierwotnym kształcie obowiązuje w Polsce od 2018 r. Jej nowelizacja, której celem jest dostosowanie zarówno do przepisów unijnej dyrektywy NIS2, jak i do współczesnych cyberzagrożeń, stanowi jeden z aktualnych priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji. Zmiany legislacyjne mają wejść w życie jeszcze w 2024 r. Co należy o nich wiedzieć?