Ukradł pieniądze z puszek WOŚP i wydał je na alkohol. Teraz grozi mu wysoka kara

35-latek okradł trzy puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdujące się w jednym z supermarketów w Ostrołęce. Usłyszał zarzuty.

Kradzież z puszek WOŚP

Rzecznik ostrołęckiej policji nadkom. Tomasz Żerański poinformował, że 35-latek przyznał się do popełnionego czynu. Powiedział, że pieniądze wydał na alkohol.

REKLAMA

REKLAMA

Do kradzieży doszło w sobotę w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych w Ostrołęce. 35-latek wszedł do marketu i wykorzystując nieuwagę sprzedawców, uszkodził jedną ze znajdujących się przy kasie puszek WOŚP. Następnie wyjął z niej pieniądze i wyszedł. - Po kilkudziesięciu minutach wrócił jednak, by w podobny sposób opróżnić pozostałe dwie puszki. Uszkodził pojemniki na datki, zabrał gotówkę i opuścił sklep – przekazał rzecznik.

Na szczęście sprawca nie pozostanie bezkarny. O kradzieży poinformowali policję pracownicy supermarketu. Sklep miał zapis z monitoringu, na którym widać było sprawcę kradzieży. Policjanci zatrzymali 35-letniego ostrołęczanina w poniedziałek. Został przewieziony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie. We wtorek przedstawiono mu zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl