48 600 zł przy uprawie konopi włóknistych. To maksymalna suma ubezpieczenia dla upraw od 14 lutego 2025 r.

Niektóre Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce odmawiają uznania zaświadczeń cudzoziemców o możności zawarcia małżeństwa, jeśli brakuje w nich danych drugiego nupturienta. To może zmienić się dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który apeluje do MSWiA o wytyczne, by unikać automatycznych odmów. Jakie decyzje zapadną w tej sprawie? Czy to koniec problemów cudzoziemców chcących zawrzeć związek małżeński w Polsce?