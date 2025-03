Całkowity zakaz papierosów elektronicznych (e-papierosów) jednorazowego użytku w Polsce. Resort zdrowia pracuje nad dużymi zmianami dotyczącymi wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów elektronicznych (e-papierosów) jednorazowego użytku.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Celem tego projektu jest wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papierosów elektronicznych jednorazowego użytku. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD213).

REKLAMA

Całkowity zakaz papierosów elektronicznych (e-papierosów) jednorazowego użytku w Polsce. Resort zdrowia pracuje nad dużymi zmianami

Projekt ten zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu używania papierosów elektronicznych (e-papierosów) jednorazowego użytku. Jak wskazano w uzasadnieniu do powstania projektu, chodzi o dalsze ograniczanie używania papierosów elektronicznych jednorazowego użytku nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, ale także przez dorosłych. Podkreślono, że papierosy elektroniczne (zarówno z nikotyną, jak i te, które zawierają inne substancje) stanowią ewidentne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Są to produkty zawierające substancję silnie uzależniającą oraz inne substancje towarzyszące jej, wchłaniane do organizmu ludzkiego o niezbadanych skutkach dla zdrowia korzystających z produktów osób – napisano. Przypomniano także że ryzyko związane z istnieniem takich wyrobów na rynku jest szczególne dla młodego pokolenia i osób niepalących. Dodano, że chodzi o obecność nikotyny, która jest substancją silnie psychoaktywną i uzależniającą. Wskazano także na fakt, że papierosy elektroniczne jednorazowego użytku są bardziej szkodliwe dla środowiska przez to, że są zbudowane z plastiku oraz zawierają baterie litowo-jonowe, które trudno poddać recyklingowi.

Ograniczenie smaków woreczków nikotynowych

REKLAMA

W projekcie uwzględniono także ograniczenie związane z wyłączeniem możliwości sprzedaży produktów zawierających składniki, które nadają tylko i wyłącznie zapach lub smak tytoniu. Chodzi m.in. o pojawienie się na rynku nowych wyrobów z nikotyną tzw. „woreczków nikotynowych”. Wskazano, że ograniczenie smaków woreczków nikotynowych przyczyni się do zmniejszenia ich atrakcyjności wśród osób nieletnich.

Z informacji opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że istnieją badania naukowe wskazujące, że osoby w wieku 13–20 lat najczęściej używały woreczków z nikotyną posiadających aromat miętowy/mentolowy (30,5 proc.), słodyczy (29,2 proc.) oraz owocowy (23,6 proc.), natomiast aromat tytoniowy był popularny jedynie wśród 7,5 proc. ww. osób.

Z informacji opublikowanych przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych, pochodzącymi z europejskiej bazy EU-CEG w okresie od 2018 r. do 2023 r. nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych we wszystkich kategoriach tych wyrobów (z liczby 2575 zgłoszeń do 12 772 – niemal o 400 proc.). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo