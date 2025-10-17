REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 1 mln Polaków bez podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Rząd tłumaczy to świadczeniem wspierających dla 150 000 osób niepełnosprawnych (stopień znaczny)

1 mln Polaków bez podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. Rząd tłumaczy to świadczeniem wspierających dla 150 000 osób niepełnosprawnych (stopień znaczny)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 11:15
[Data aktualizacji 17 października 2025, 11:15]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln Polaków) to 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)
Zasiłek pielęgnacyjny (1 mln Polaków) to 215,84 zł przez świadczenie wspierające (120 000 Polaków)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) jest skazany na marginalizację. Pretekstem do tego jest wprowadzenie …. świadczenia wspierającego (752 zł - 4134 zł). Rząd przyznaje, że zasiłek pielęgnacyjny ma zbyt niską wartość, ale mówi że rekompensatą za to jest wysokie świadczenie wspierające. Jest to słaby argument bo zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 milion osób niepełnosprawnych w stopniu od umiarkowanego aż po znaczny oraz osoby 75+. Natomiast świadczenie wspierające to według danych na marzec 2025 r. 120 000 osób (w praktyce przede wszystkim stopień znaczny niepełnosprawności). I są to wyłącznie dorosłe osoby niepełnosprawne (zasiłek pielęgnacyjny jest powyżej 16. roku życia). Porównanie tych liczb: 1 mln i 120 000, pokazuje skalę pokrzywdzenia osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Niewiele osób się chyba spodziewało tego że zasiłek pielęgnacyjny nie będzie podwyższany przez prawie 10 lat. I to przy tak wysokiej inflacji taka mieliśmy za ostatnie lata w Polsce. A tak się właśnie stało. Ostatnia podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego była w 2019 roku, a następna będzie prawdopodobnie dopiero w 2027 r. W roku tym będzie ponowna ocena wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Pozwala to na podwyżkę w 2027 r., ale należy się jej spodziewać dopiero od stycznia 2028 r. (w mojej ocenie rząd przesunie ją z 2027 r. na początek 2028 r.).

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Posłowie naciskają na rząd w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł, ale niewiele mogą, aby pomóc osobom niepełnosprawnym

Schemat jest zawsze ten sam. Do biur poselskich zgłaszają się osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym). I informują posłów, że zasiłek pielęgnacyjny ma zaniżoną wartość. Oczywiście proszą o interwencję. Posłowie składają w Sejmie kolejną interpelację (o identycznej treści co poprzednia). Rząd odmawia podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego (w identyczny sposób) wskazując na dwa argumenty:

Argument 1. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość podlega weryfikacji co 3 lata, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. I ta weryfikacja się niedawno odbyła. Kolejna w 2027 r.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, będącym finalnym etapem procedury weryfikacji przeprowadzonej w 2024 r., wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostawiono na obowiązującym obecnie poziomie. Kolejna weryfikacja przypada na rok 2027. Dopiero wtedy Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie.

Argument 2. "Osoby, które mają niski zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł mogą skorzystać ze świadczenia wspierającego". Osoby niepełnosprawne i posłowie wskazując, że "Niestety nie mogą". Zasiłek pielęgnacyjny pobiera 1 mln osób (to przede wszystkim osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym) a świadczenie wspierające 120 000 osób (w praktyce tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - na świadczenie wspierające nie mają szansy osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym).

Zobacz również:

Przykład realizacji schematu trwającej od 1,5 roku walki o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego

Przykładem jest interpelacja 10352 (zapytanie poselskie z 16-06-2025, odpowiedź rządu to koniec sierpnia 2025 r.). Posłowie zapytali rząd o:

Pytanie 1 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Czy w najbliższym czasie zostanie podwyższona kwota zasiłku pielęgnacyjnego, która obowiązuje od 2019 roku i wynosi 215,84 zł miesięcznie?

Pytanie 2 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają jakiekolwiek prace nad możliwością zwiększenia ww. kwoty zasiłku i czy zagadnienie to jest analizowane, omawiane na bieżąco?

Pytanie 3 o zasiłek pielęgnacyjny (podwyżka) - Z uwagi na rosnące niezadowolenie beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego, czy rząd rozważa rozpoczęcie prac nad podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego?

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000

Jak w wielu innych takich dokumentach rządowych czytamy o zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym, że:

1) Obecnie nie są prowadzone przez rząd prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

2) Tak przyznajemy, że nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego z niskiej kwoty 215,84 zł, ale od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne (pełnoletnie) mogą otrzymać świadczenie wspierające (po uzyskaniu przez nie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w przedziale od 70 pkt do 100 pkt w skali z rozporządzenia"). Wysokość świadczenia wspierającego, zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od 40% do 220% wysokości renty socjalnej obowiązującej w danym okresie.

Świadczenie wspierające to kwoty dużo poważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny:

70–74 punkty: 752 zł,

75–79 punkty: 1128 zł,

80–84 punkty: 1504 zł,

85–89 punkty: 2255 zł,

90–94 punkty: 3383 zł,

95–100 punkty: 4134 zł.

Są to wartości zaokrąglone do pełnej złotówki w górę na podstawie wyliczeń powiązanych z rentą socjalną wynoszącą 1878,91 zł (od 1 marca 2025 r.). Ale:

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 mln osób, a świadczenie wspierające 120 000 osób. 80-85% osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie spełnia kryteriów świadczenia wspierającego (otrzymują je praktycznie tylko osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym, a zasiłek pielęgnacyjny to przede wszystkim stopień umiarkowany).

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. - źródło: gov.pl

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku (pierwsza grupa uprawnionych);
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (druga grupa uprawnionych);
3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (trzecia grupa uprawnionych);

4) osobie, która ukończyła 75 lat (czwarta grupa uprawnionych).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na gov.pl

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie wspierające - źródło gov.pl

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Natomiast sam wniosek o przyznanie świadczenia rozpatruje ZUS.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Oznacza to, że waloryzacja renty socjalnej automatycznie przekłada się na waloryzację nowego świadczenia.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające przysługuje dla przedziału: 78 do 86 pkt

Od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.

REKLAMA

Skrócony czas pracy właśnie staje się rzeczywistością: 6 [zamiast 8] godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia [MRPiPS wydało komunikat]
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. MRPiPS ogłosiło wyniki naboru do pilotażowego programu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje”, w którym mogli wystartować przedsiębiorcy (i nie tylko) z całej Polski. Za udział w programie, każdy pracodawca będzie mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, a ponad tysiące pracowników, już niebawem, będzie mogło pracować 4 (zamiast 5) dni w tygodniu albo po 6 lub 7 (zamiast 8) godzin dziennie bądź skorzystać z dodatkowych dni urlopu, zachowując przy tym prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
16 paź 2025

Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
16 paź 2025

Partnerzy często nie wiedzą czy po sobie dziedziczą i jakie mają prawa. Komu przysługuje zachowek? Co z osobami będącymi w związkach nieformalnych? Czy obecne przepisy mogą się zmienić? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

REKLAMA

Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
16 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło pracę nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. U podstaw nowych założeń leży ograniczenie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych. Projekt jest już na etapie konsultacji społecznych. Okazuje się, że najnowsza propozycja zawiera rozwiązania idące dalej, niż wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo. Wszystko w trosce o zdrowie Polaków.
Skrócony czas pracy. Eksperci ostrzegają: problemem będą absencje i urlopy – firmy już muszą przygotować się na chaos w kadrach
16 paź 2025

Skrócony czas pracy staje się faktem – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór firm do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. Do programu zakwalifikowano około 90 przedsiębiorstw, choć zgłosiło się niemal dwa tysiące. Eksperci już ostrzegają, że choć to historyczny projekt, może on przynieść poważne problemy z ewidencją, absencjami i urlopami. Firmy będą musiały prowadzić dwa systemy rozliczeń, a kadry staną przed jednym z największych wyzwań organizacyjnych ostatnich lat.

REKLAMA