Strona główna » Prawo » Wiadomości » Bój o niższe podatki jest realny. Był projekt podniesienia progu do 171 tys. zł, ale Polska 2050 licytuje wyżej: 200 tys. zł i wyższa kwota wolna: 45 000 zł zamiast 30 000 zł

Bój o niższe podatki jest realny. Był projekt podniesienia progu do 171 tys. zł, ale Polska 2050 licytuje wyżej: 200 tys. zł i wyższa kwota wolna: 45 000 zł zamiast 30 000 zł

10 marca 2026, 10:24
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
waloryzacja, 32 procent, 12 procent, PIT, skala podatkowa, Polska 2050, podatki, drugi próg podatkowy, pierwszy próg podatkowy, kwota wolna od podatku
171 000 zł czy 200 000 zł pierwszego progu podatkowego? Na stole te dwie propozycje zamiast obecnych 120 000 zł, co daje nawet 17 800 zł więcej w kieszeni
Infor

Polski Ład od 2022 r. zamroził progi podatkowe, a przez te 4 lata inflacja pcha Polaków w 32-procentowy podatek szybciej. Do Sejmu trafiła petycja o podniesienie progu do 171 000 zł, jednak Polska 2050 proponuje jeszcze dalej idące zmiany: próg 200 000 zł i kwotę wolną 45 000 zł. Ile zyskamy na każdym z tych rozwiązań? Sprawdzamy wyliczenia.

120 000 zł teraz, ale już wkrótce 171 000 zł czy 200 000 zł opodatkowane stawką 12 procent?

Inflacja i wzrost płac w ostatnich czterech lat sprawiły, że coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy, oddając fiskusowi aż 32 procent od nadwyżki dochodów ponad pierwszy próg. Temat stał się gorący politycznie. Z jednej strony - w Sejmie znajduje się petycja obywatelska postulująca waloryzację progu do kwoty 171 tys. zł. Z drugiej - koalicjant rządowy, Polska 2050, przedstawia jeszcze ambitniejszy plan: 200 tys. zł progu i wyższą kwotę wolną od podatku wynoszącą 45 tys. zł. Kto wygra i zyska najwięcej?

Obecnie obowiązujący limit 120 000 zł, powyżej którego wchodzimy w stawkę 32 procent, został ustalony przy okazji Polskiego Ładu w 2022 roku. Od tego czasu skumulowana inflacja oraz dynamiczny wzrost płacy minimalnej i średniej sprawiły, że realna wartość tego progu drastycznie spadła. Podatnicy, którzy jeszcze niedawno cieszyli się 12-procentowym PIT, dziś coraz szybciej wpadają w sidła wyższej stawki.

PIT 2026 - KOMENTARZ

Propozycja nr 1: Waloryzacja pierwszego progu 12 procent z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł

Pierwsza z propozycji, o której już pisaliśmy całkiem niedawno, opiera się na mechanizmie waloryzacji. Petycja skierowana do Sejmu zwraca uwagę, że brak aktualizacji progów podatkowych jest w istocie ukrytą podwyżką podatków.

Zgodnie z tą koncepcją, pierwszy próg podatkowy powinien wzrosnąć z obecnych 120 000 zł do kwoty 171 000 zł. Dlaczego akurat tyle? Kwota ta wynika z przelicznika opartego na zaokrąglonej do pełnych tysięcy dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń (taki mechanizm proponują autorzy, ale możnaby alternatywnie stosować inne wskaźniki makroekonomiczne, mające na celu przywrócenie realnej wartości pieniądza sprzed kilku lat i automatycznie waloryzowane co roku).

Wejście w życie tej zmiany oznaczałoby, że stawka 32 procent uderzałaby w podatnika znacznie później. Dochód pomiędzy 120 tys. a 171 tys. zł również byłby opodatkowany stawką 12 proc., a nie 32 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Propozycja nr 2: pomysł Polski 2050 - pierwszy próg 12 procent wzrasta ze 120 000 zł do aż 200 000 zł, a kwota wolna od podatku z 30 000 zł do 45 000 zł

W ostatnich dniach dyskusja nabrała rumieńców za sprawą doniesień o planach Polski 2050. Politycy ugrupowania stworzonego przez Szymona Hołownię sugerują, że zmiany powinny być głębsze, aby pobudzić pracę i ulżyć klasie średniej. Nowy plan zakłada dwa kluczowe filary reformy podatku:

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 000 zł do 45 000 zł. Jest to alternatywa dla zapowiadanego wcześniej przez KO podniesienia kwoty do 60 tys. zł, co okazało się zbyt kosztowne dla budżetu.
  2. Podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 000 zł aż do 200 000 zł.

To rozwiązanie hybrydowe oznaczałoby gigantyczną ulgę nie tylko dla najlepiej zarabiających, ale także dla osób z niższymi dochodami (dzięki wyższej kwocie wolnej).

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH - JAK ICH UNIKNĄĆ?

Nasza symulacja i wyliczenia: Ile zyskasz na poszczególnych zmianach?

Aby zobrazować różnicę między obecnym stanem prawnym a dwiema propozycjami, przygotowaliśmy wyliczenia rocznych oszczędności podatkowych.

Scenariusz A: wariant z petycji (próg 171 000 zł, kwota wolna bez zmian)

Głównym zyskiem jest tu różnica w opodatkowaniu dochodu między 120 tys. a 171 tys. zł (51 000 zł więcej jest nadal opodatkowanych niższą stawką 12 procent zamiast 32 procent).

  • Maksymalna roczna korzyść: 10 200 zł zostaje więcej w protfelu.
  • Zyskają tylko osoby zarabiające powyżej 120 000 zł rocznie (czyli przynajmniej 10 tys. zł miesięcznie). Osoby zarabiające mniej nie odczują zmiany.

Scenariusz B: wariant Polski 2050 (próg 200 000 zł, kwota wolna 45 000 zł)

Tutaj korzyści sumują się: zysk z wyższej kwoty wolnej (dla wszystkich) oraz zysk z przesunięcia progu (dla lepiej zarabiających).

  • Zysk z samej kwoty wolnej: Podwyżka z 30 do 45 tys. zł oznacza dodatkowe 15 tys. zł zwolnione z 12-proc. podatku. Daje to 1800 zł oszczędności rocznie dla każdego podatnika zarabiającego powyżej 45 tys. zł rocznie (a więc nawet przy płacy minimalnej).
  • Zysk z progu: Przesunięcie granicy do 200 tys. zł to kolejne oszczędności dla klasy średniej i wyższej, bo dopiero przy rocznych zarobkach powyżej 200 000 zł wejdzie podatek 32 procent.
  • Maksymalna roczna korzyść: 1800 zł (z kwoty wolnej) + 16 000 zł (z różnicy na progu między 120 a 200 tys. zł) = 17 800 zł zostaje więcej w portfelu.

Poniżej jeszcze przykładowe wyliczenia dla konkretnych zarobków (rocznie brutto):

  1. Zarobki 60 000 zł (ok. 5000 zł miesięcznie):
    • Obecnie: standardowy podatek 12 procent, przy czym do 30 tys. zł zwolnione z podatku.
    • Propozycja 171 tys.: 0 zł zysku (nie wpadasz w II próg, a kwota wolna nie rośnie).
    • Propozycja Polski 2050: 1800 zł zysku (dzięki wyższej kwocie wolnej - 45 tys. zł zamiast 30 tys. zł).
  3. Zarobki 150 000 zł (ok. 12 500 zł miesięcznie):
    • Obecnie: płacisz 32 proc. od nadwyżki 30 000 zł (tyle zarabiasz ponad 120 000 zł pierwszego progu).
    • Propozycja 171 tys.: 6 000 zł zysku (całość opodatkowana 12 proc.).
    • Propozycja Polski 2050: 7 800 zł zysku (6000 zł na progu + 1800 zł na kwocie wolnej).
  5. Zarobki 210 000 zł (ok. 17 500 zł miesięcznie):
    • Obecnie: duża część dochodu objęta stawką 32 proc (aż 80 tys. zł).
    • Propozycja 171 tys.: 10 200 zł zysku (maksymalna korzyść z tego wariantu).
    • Propozycja Polski 2050: 17 800 zł zysku (maksymalna korzyść z tego wariantu).

Co wybierze rząd? Będziemy płacić niższe podatki?

Petycja dotycząca progu 171 tys. zł jest głosem społecznym, który trafił do Komisji ds. Petycji. Z kolei propozycja progu 200 tys. zł + kwota wolna 45 tys. zł z Polski 2050, to element politycznej gry wewnątrz koalicji rządzącej, mający na celu realizację obietnic wyborczych dotyczących obniżania danin.

Ministerstwo Finansów podchodzi do obu pomysłów z dużą ostrożnością. Budżet państwa jest napięty, a nadmierny deficyt wymusza dyscyplinę finansową. Wariant Polski 2050 jest znacznie kosztowniejszy dla Skarbu Państwa niż prosta waloryzacja progu. Jednak presja społeczna rośnie - bez zmian w 2026 roku, podatek 32 procent stanie się standardem nie dla prezesów, ale dla specjalistów i doświadczonych pracowników nawet budżetówki. Czas pokaże, co się wydarzy. Niemniej jednak plusem zaistniałej sytuacji jest to, że pojawiły się już dwa niezależne głosy dotyczące zwiększenia progu podatkowego, a to powoduje, że temat został podchwycony. Tym samym, szanse na realizację, nawet w okrojonym zakresie, wzrosły.

UE sięga po zapomnianą klauzulę obrony. Jeden atak drona wystarczył, by wrócił przepis z Traktatu Lizbońskiego
09 mar 2026

Czy Unia Europejska jest o krok od uruchomienia rzadko używanego mechanizmu obronnego? Po ataku irańskiego drona na bazę wojskową na Cyprze w Brukseli wróciła dyskusja o klauzuli wzajemnej obrony. Przepis, który ostatni raz zastosowano dekadę temu, może nagle odegrać kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy.
30 tys. zł grzywny i 5 tys. (a nie 500 zł) mandatu za rozniecenie ogniska na własnej działce wiosną 2026 r. Nowe przepisy obowiązują już od 2 stycznia 2026 r.
10 mar 2026

Rozniecenie ogniska w celu wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych, nawet jeżeli dokonywane jest w obrębie własnej nieruchomości – w określonych w ustawie przypadkach – jest kategorycznie zabronione. Do procederu tego – na temat którego, nadal krąży mit, iż może on mieć pozytywne skutki w postaci bujniejszego odrostu traw i użyźnienia gleby, a tak naprawdę jest katastrofalny w skutkach dla ekosystemu i może sprowadzić poważne zagrożenie dla ludzi – dochodzi najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Od 2 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło sankcje za wypalanie, aby „wzmocnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców”.
