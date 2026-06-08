Jakie ceny benzyny i oleju napędowego obowiązują w poniedziałek? Minister energii wydał obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 8 czerwca. Sprawdzamy, ile trzeba będzie zapłacić na stacjach benzynowych.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo obowiązujące w dniu 8 czerwca

W poniedziałek ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:

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6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr; 6,63 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,14 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,14 zł za 1 litr; 6,48 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,00 zł za 1 litr.

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Rządowy program CPN

Rząd w programie CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Program obowiązuje do 15 czerwca bieżącego roku.

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Ceny maksymalne paliw ciekłych ustala minister energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

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Podstawa prawna: