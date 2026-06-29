Ceny benzyny i oleju napędowego w poniedziałek. Minister energii określił ceny paliw na 29 czerwca
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Minister energii określił wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 29 czerwca. Ile w poniedziałek kosztuje paliwo na stacjach benzynowych?
- Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w poniedziałek?
- Jak zwiększyły się ceny maksymalne na stacjach benzynowych?
Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w poniedziałek?
Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na dzień 29 czerwca. W poniedziałek ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:
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- 6,02 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr;
- 6,70 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr;
- 6,17 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,71 zł za 1 litr.
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Jak zwiększyły się ceny maksymalne na stacjach benzynowych?
Podane wyżej ceny paliwa na stacjach benzynowych obowiązują od soboty aż do poniedziałku. W porównaniu do cen obowiązujących w piątek, 26 czerwca, w dniu 29 czerwca maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 są wyższe odpowiednio o 7 groszy i 5 groszy za litr.
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Cena diesla także jest wyższa. W poniedziałek litr oleju napędowego jest droższy o 5 groszy niż w piątek.
Podstawa prawna
- obwieszczenie Ministra Energii z 26 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 641).
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