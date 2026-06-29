Minister energii określił wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 29 czerwca. Ile w poniedziałek kosztuje paliwo na stacjach benzynowych?

Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w poniedziałek?

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na dzień 29 czerwca. W poniedziałek ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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6,02 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr; 6,70 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr; 6,17 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,71 zł za 1 litr.

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Jak zwiększyły się ceny maksymalne na stacjach benzynowych?

Podane wyżej ceny paliwa na stacjach benzynowych obowiązują od soboty aż do poniedziałku. W porównaniu do cen obowiązujących w piątek, 26 czerwca, w dniu 29 czerwca maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 są wyższe odpowiednio o 7 groszy i 5 groszy za litr.

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Cena diesla także jest wyższa. W poniedziałek litr oleju napędowego jest droższy o 5 groszy niż w piątek.

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