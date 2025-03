U premiera: Waloryzacja dla emerytur i rent żołnierzy sprzed 1999 r. I emerytury za pracę w cywilu (po odejściu z wojska)

Przykład

Przykładem tego są zapewnienia podsekretarza stanu w MON, pana Wziątka, że jego celem jest zakończenie prac legislacyjnych w tym zakresie do końca 2024 r. Efektu końcowego brak do dzisiaj, obserwujemy żółwie tempo prac.

Przywołamy także haniebne pismo sekretarza stanu w MON, Pawła Bejdy, które 21 lutego 2024 r. skierowano do marszałek Senatu jako odpowiedź na interpelację senatora Klicha w tej kwestii: „Należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące zasady wypłaty świadczeń emerytalnych są racjonalne”. Podobnie oceniamy odpowiedź udzieloną marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2025 r.: „Zmiana podstawy wymiaru emerytury wojskowej dokonana na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2024 r., poz. 242) poprzez jej obniżenie ze 100% do 75% nie skutkowała niższymi świadczeniami (…). Powyższe rozwiązania zapewniły wzrost wypłacanych wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych i zostały pozytywnie odebrane przez środowisko emerytów i rencistów wojskowych”.

To wypowiedź urzędnika nieznającego rzeczywistości. Podpułkownik z 29-letnim stażem wojskowym, obecnie służący na stanowisku U-15, po podwyżce z 2025 r. zarabia brutto 17 tysięcy 909 zł, a netto –14 tysięcy 847 zł. A więc 75% wynosi 11 tysięcy 135 zł 73 gr. Ten, kto z tego samego stanowiska U-15 odszedł 30 lat temu, ma emeryturę w wysokości 5 tysięcy 177 zł 37 gr netto. Faktycznie jest to powód do dumy i zadowolenia. Czy to jest 75% wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku?

Najbardziej szokujące, ale też oddające całą prawdę, jest jednak stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na pytanie jednego z zainteresowanych żołnierzy, jakiej udzielił pan prezydent. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 134. ust. 1) prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem jego odpowiedź brzmiała: „Rozumiemy, że zaistniała sytuacja jest dla pana niezmiernie trudna. Prosimy przyjąć wyrazy współczucia”. Byli żołnierze oczekują podania konkretnych terminów, kiedy nastąpi przywrócenie im praw nabytych.