REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » MOPS: odebrał świadczenie pielęgnacyjne bo niepełnosprawny miał asystenta. Drugie dno ustawy o asystencji

MOPS: odebrał świadczenie pielęgnacyjne bo niepełnosprawny miał asystenta. Drugie dno ustawy o asystencji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 10:33
[Data aktualizacji 03 lutego 2026, 10:33]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Niepełnosprawni! Nie cieszcie się z asystentów. Dla MOPS asystent to pretekst do odmowy świadczeń
Niepełnosprawni! Nie cieszcie się z asystentów. Dla MOPS asystent to pretekst do odmowy świadczeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby niepełnosprawne liczą na pomoc asystentów. Przyszła ustawa o asystencji osobistej to prawo do asystenta w wymiarze od 20 do 240 godzin (to dla osób w najcięższym stanie zdrowia) opieki miesięcznie. Niestety potwierdza się moja obawa, że urzędnicy po przyznaniu asystenta potraktują to świadczenie niepieniężne jako pretekst do zabrania innych świadczeń. Tym razem pieniężnych. Dziś sądy próbują blokować urzędy w tych sprawach wskazując dobitnie: "20 h opieki miesięcznie nie ma żadnego związku z przesłankami przyznania np. świadczenia pielęgnacyjnego". Omówiony w artykule wyrok to ostrzeżenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Skandaliczny sposób argumentacji GOPS warto wziąć pod uwagę przy uchwaleniu ustawy o asystencji osobistej - powinien tam się znaleźć przepis: "Przyznanie asystenta dla osoby niepełnosprawnej nie jest przesłanką do odebrania innych świadczeń osobom niepełnosprawnym". Nie ma na to co liczyć, ale przynajmniej rozmawiajmy o złych praktykach w MOPS.

(Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. to 3287 zł miesięcznie, w 2026 roku podwyżka o 99 zł do 3386 zł - podwyżka wynika z podwyżki pensji minimalnej.)

REKLAMA

REKLAMA

Bój GOPS o nieprzyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z powołaniem się na argument urzędników "Niepełnosprawny ma już asystenta. Pieniądze są niepotrzebne" znalazłem w wyroku WSA w Gdańsku (II SA/Gd 696/25). To niedawny wyrok (17 grudnia 2025 r.). Link do wyroku. Sprawę rozstrzygali sędziowie:

Dariusz Kurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Justyna Dudek-Sienkiewicz

Katarzyna Krzysztofowicz

Zobacz również:

Nowy pomysł urzędników. 20h - 40h od asystenta osoby niepełnosprawnej i nie ma świadczenia pielęgnacyjnego

Przed sądem wójt za GOPS podnosił, że nie przyzna świadczenia pielęgnacyjnego córce osoby niepełnosprawnej m.in. dlatego, że jej ojciec miał:

1) usługi opiekuńcze (3 godziny dziennie przez 2 dni w każdym tygodniu) i

REKLAMA

2) usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (20 h - 40 h miesięcznie).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Córka zdroworozsądkowo argumentowała, że okazało się to niewystarczające i musi przejąć całość opieki nad ojcem. Urzędnicy - jak zazwyczaj w takich sprawach - uważali, że nawet jeśli Wnioskodawczyni zdecydowała się wspierać ojca w codziennym funkcjonowaniu, to konieczne czynności, jakie musi wobec niego świadczyć jako opiekunka nie wykluczają jednoczesnego wykonywania przez nią pracy zarobkowej.

W wyroku tym znajdziemy elaborat sporządzony przez samorządowców, którzy nie chcieli przyznać świadczenia pielęgnacyjnego (przeszło 3000 zł miesięcznie). Detalicznie wyliczyli, ile godzin asystent pomagał w marcu. a ile w styczniu. Czytamy porywające opisy heroicznych działań asystenta. Asystent nie tylko woził osobę niepełnosprawną do lekarza (córka nie ma prawa jazdy i nie mogła tego zrobić dla ojca), ale załatwiał inne sprawy poza domem, a także w niektórych czynnościach domowych (utrzymanie porządku, przygotowanie obiadu).

Sami zobaczcie jak to wygląda. Poniżej pełny cytat z uzasadnienia wyroku, w którym argumentacja GOPS została pięcioma zdaniami przez sąd wyrzucona do kosza. To jest 2000 znaków – taką objętość ma większa część artykułów w Internecie. Czytamy:

Przykład

„Kolegium podniosło, że niepełnosprawny korzystał i nadal korzysta z usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Organ I instancji ustalił także, że w okresie maj - listopad 2022 r. pomoc asystenta miała wymiar 20 godzin miesięcznie, zaś w grudniu 2022 r. - wymiar 40 godzin. Asystent świadczył pomoc przy: wypisywaniu i realizacji recept, wypisywaniu skierowań, wyjazdach po zakupy, spacerach, wyjeździe na pogrzeb, dokonywaniu opłat, wyjeździe do lekarza, wizytach w banku, aptece, przygotowaniu obiadu, wyjeździe na lody, załatwianiu spraw urzędowych, sprzątaniu mieszkania , rozwieszaniu prania, myciu okien, praniu firan. Nadto często rozmawiał z niepełnosprawnym. W styczniu i lutym 2023 r. niepełnosprawny nie korzystał z usług asystenta. W okresie od marca do grudnia 2023 r. korzystał z tych usług w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Asystent pomagał przy: wyjazdach po zakupy, wyjazdach na cmentarz, dokonywaniu opłat, wyjazdach do rodziny, wyjazdach na pobranie krwi i do lekarza, przygotowaniu obiadów, wizytach w banku, w aptece, załatwianiu spraw w urzędach i Towarzystwie Budownictwa Społecznego, spacerach, sprzątaniu mieszkania. Asystent często rozmawiał z niepełnosprawnym. Asystent zwykle był u niepełnosprawnego wczesnym popołudniem. W 2022 r. niepełnosprawny korzystał też z usług opiekuńczych. Usługi były świadczone w wymiarze 3 godzin dziennie przez 2 dni w tygodniu. Pomoc w ramach usług opiekuńczych polegała na: utrzymaniu czystości pomieszczeń i sprzętów, utrzymaniu pomieszczeń w stanie zapewniającym możliwość bezpiecznego poruszania się, dbaniu o higienę żywności, praniu bielizny osobistej i lekkiej odzieży, praniu pościeli i jej zmianie, prasowaniu odzieży, zakupie podstawowych artykułów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego, lekarstw, pomocy przy sporządzaniu listy zakupów, pomocy przy sporządzaniu posiłków, pomocy przy podawaniu leków, smarowaniu, okładach, zamawianiu wizyt lekarskich, udziale w wizytach i zabiegach, czytaniu, prowadzeniu rozmów. Po złożeniu przez stronę wniosku o świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawny złożył oświadczenie o chęci rezygnacji z usług opiekuńczych.”

A tu krótkie odrzucenie argumentów wójta i GOPS przez sąd:

Ważne

"Zauważyć bowiem należy, że jak wynika z akt sprawy stan zdrowia ojca skarżącej nie uległ poprawie. Zakres sprawowanej przez skarżącą opieki nad ojcem ustalony w trakcie wywiadu środowiskowego z dnia 10 września 2024 r. potwierdza, iż nie uległ on istotnej zmianie w stosunku do tego, który był przedmiotem oceny Sądu w wyroku z dnia 10 stycznia 2024 r. Okoliczność, iż skarżąca sprawuje tą opiekę popołudniami nie ma w ocenie Sądu znaczenia w sprawie. Bez znaczenia dla tej oceny jest również to, że w opiece nad podopiecznym pomaga asystent osoby niepełnosprawnej. Należy bowiem zauważyć, iż pomoc asystenta ogranicza się do 20 - 30 godzin w miesiącu i nie jest wykonywana codziennie."

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Wójt uważa, że ma prawo dookreślać orzeczenie lekarza o znacznej niepełnosprawności

W wyroku tym mamy charakterystyczny problem polskiego systemu wspierania osób niepełnosprawnych (co sygnalizuję od czasu do czasu w swoich artykułach) - umieszczania w aktach sprawy przez urzędników tez z wywiadu środowiskowego, które są sprzeczne z treścią orzeczeń o niepełnosprawności. W aktach postępowania są dwa sprzeczne dokumenty.

Przykład:

Zobacz również:

Pozbawieni kompetencji lekarza urzędnicy w uzasadnieniu wyroku II SA/Gd 696/25 głoszą takie tezy:

„W ocenie Wójta, z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że ojciec Wnioskodawczyni nie wymaga szczególnej pielęgnacji przez całą dobę, lecz przez jej znaczną część i tym samym nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia, chociażby w niepełnym wymiarze czasu pracy jednakże, jako że niepełnosprawność podopiecznego istniej od 42. roku życia, przyznanie świadczenia nie jest możliwe.”

Wójt przyjmuje interpretację prawa, że zadaniem pracowników socjalnych w MOPS i GOPS jest weryfikacja (uszczegółowienie) orzeczenia o niepełnosprawności. Uważa, że tak może m.in. dlatego, że świadczenie pielęgnacyjne formalnie nie jest dla osoby niepełnosprawnej, a jej opiekuna (przy starym świadczeniu pielęgnacyjnym najczęściej syn albo córka, przy nowym rodzice/opiekunowie). To przekonanie samorządowych urzędników, że prawo pozwala im na takie postępowanie jest wielkim problemem systemu pomocy niepełnosprawnym w Polsce. Część sądów jasno wyklucza możliwość weryfikowania orzeczeń o niepełnosprawności przez pracowników socjalnych MOPS, część uważa, że mają takie uprawnienie (a nawet obowiązek).

​Jak ma wyglądać asystencja osobista?

Poniżej opis zamiarów rządu co do asystencji osobistej (link do źródła)

W zależności od sytuacji danej osoby, asystent będzie ją wspierał od 20 do docelowo 240 godzin miesięcznie (w pierwszym roku obowiązywania ustawy do 200 godzin, w drugim – do 220 godzin).

Najwyższa możliwa liczba godzin wsparcia miesięcznie (240 godzin) oznacza, że asystent osobisty będzie dostępny dla osoby z niepełnosprawnością średnio 8 godzin dziennie.

Decyzja o przyznaniu osobistej asystencji, wraz z miesięcznym wymiarem godzin i zakresem wsparcia, dokonywana będzie przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. To wykwalifikowany, ekspercki skład, który przyjedzie do osoby wnioskującej o asystencję.

O asystencję osobistą będą mogły docelowo ubiegać się osoby w wieku 18-65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od trzeciego roku działania ustawy – także młodzież z niepełnosprawnością od 13. roku życia.

Wynika z tego, że świadczenie wspierające na poziomie 80 punktów daje 1 504 zł to tylko 20 h opieki w miesiącu.

Zakres przyznawanych użytkownikowi godzin usług asystenckich będzie się wahać (zgodnie z projektem ustawy) od 30 do 240 godzin miesięcznie. Oznacza to, że w najniższych wymiarach asystent będzie świadczył na rzecz osoby z niepełnosprawnością tylko kilka godzin usług w tygodniu. Wydaje się, że takie rozwiązanie pozwoli na podjęcie aktywności zawodowej przez część kobiet i pogodzenie jej z obowiązkami rodzinnymi i związanymi z prowadzeniem domu.

Zobacz również:

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy są realne powody kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych? Związek Banków Polskich zaprzecza [polemika]
03 lut 2026

Argumentacja przedstawiona przez Krzysztofa Szymańskiego w artykule pt. „Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych”, opublikowanym w portalu infor.pl, opiera się między innymi na dwóch zasadniczych założeniach. Po pierwsze, że objęcie WIBOR rozporządzeniem BMR miało charakter konstytutywny dla jego rzetelności, a po drugie, że z raportu Najwyższej Izby Kontroli można wyprowadzać wnioski o manipulowaniu wskaźnikiem w okresie wcześniejszym. Oba te założenia są nieuprawnione.
WIBOR i jego wpływ na ratę kredytu. Polemika Związku Banków Polskich
03 lut 2026

Artykuł opublikowany na łamach Infor.pl pt. „Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu i jak jest ustalana jego wysokość?”, którego autorem jest radca prawny Łukasz Hirsz, poświęcony jest wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR oraz jego znaczeniu dla wysokości rat kredytowych. W ocenie Związku Banków Polskich tak istotne zagadnienie wymaga prowadzenia analizy w sposób uporządkowany, z wyraźnym rozróżnieniem pomiędzy oceną ekonomiczną, narracją publicystyczną a analizą prawną opartą na obowiązujących przepisach prawa. Analizowany artykuł tego rozróżnienia nie zachowuje, co prowadzi do wniosków, które nie wynikają z obowiązującego stanu prawnego, lecz z połączenia selektywnie dobranych faktów z ocenami o charakterze pozaprawnym.
800 plus: można już składać nowe wnioski [Luty 2026 r.]
03 lut 2026

ZUS informuje, że można już składać nowe wnioski o 800+. Od kiedy do kiedy? Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
03 lut 2026

Ile czasu ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wydanie orzeczenia? Czy aktualne przepisy określają w ty zakresie jakieś wymogi? Jakie ważne zmiany wejdą w życie na początku 2027 r. i kogo będą dotyczyły?

REKLAMA

Propozycje radykalnych cięć w wydatkach państwa. Ekonomiści wskazują: 67 lat wieku emerytalnego i ograniczenie 800+
03 lut 2026

Deficyt publiczny rośnie do rekordowych poziomów, a eksperci alarmują o konieczności pilnych zmian w finansach państwa. Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute przedstawiły raport z propozycjami głębokich reform, które – według autorów – mogą przynieść nawet ponad 345 mld zł oszczędności.
Aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników w 2026 r. – za Wielkanoc, 3 maja, Zielone Świątki i Wszystkich Świętych? Sprawa już w Senacie
03 lut 2026

W aktualnym stanie prawnym – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy wyłącznie za święto przypadające w sobotę, ale już nie w niedzielę. Celem zrównania zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – do Senatu została wniesiona petycja zbiorowa w sprawie zmiany – w tym zakresie – przepisów kodeksu pracy, bo – „w czym niedziela jest gorsza od soboty?”. Uwzględnienie powyższego postulatu, w 2026 r., oznaczałoby aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy.
ZUS: Podstawa wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 r.
03 lut 2026

ZUS ogłosił wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 roku. Znamy też wysokość składki zdrowotnej.
Pilne ostrzeżenie: fala fałszywych maili o zaległościach za energię. Nie daj się oszukać
02 lut 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska alarmuje – cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe maile o rzekomych zaległościach w rachunkach za prąd. Podszywają się pod urzędy i firmy energetyczne, żądając pilnych dopłat. To oszustwo! Resort nigdy nie wysyła obywatelom wiadomości dotyczących rozliczeń za energię. Sprawdź, jak rozpoznać przekręt i nie stracić pieniędzy.

REKLAMA

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu? [Polemika]
02 lut 2026

Na łamach Inforu ukazał się artykuł autorstwa mec. Łukasza Hirsza pt. „Jak Wibor wpływa na ratę kredytu? Radca prawny objaśnia cały mechanizm.” Z zainteresowaniem zapoznałem się z tą publikacją, ale z większością tez, które przedstawił autor, nie mogę się zgodzić. Uważam bowiem, że znaczna część twierdzeń zamieszczonych w komentowanej publikacji stanowi uproszczenie albo wypaczenie zasad, na jakich wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany. Nie będę odnosił się do wszystkich uwag mec. Hirsza, ale skupię się na tych, które zasługują na kategoryczną polemikę.
TSUE: zwrot pieniędzy musi obejmować prowizję pośrednika. Wyrok, który może odbić się na e-commerce
02 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że w przypadku anulowania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za bilet – wraz z prowizją pobraną przez pośrednika. Choć sprawa dotyczyła branży lotniczej, argumentacja TSUE może w przyszłości wpłynąć także na e-commerce i sprzedaż platformową.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA