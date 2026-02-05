REKLAMA

Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz

Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz

05 lutego 2026, 13:50
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.

Świadczenie wspierające. Nowy próg punktowy od 1 stycznia 2026

Do tej pory o świadczenie wspierające mogły ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 78 punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia 2026 roku próg ten został obniżony do 70 punktów. Jeśli wcześniej Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) przyznał Ci np. 72 punkty, teraz możesz złożyć wniosek do ZUS i zacząć pobierać świadczenie.

Zobacz również:

Ile wynosi świadczenie wspierające? Kwoty netto od 1 marca 2026

Wysokość świadczenia jest ściśle powiązana z rentą socjalną i zależy od liczby uzyskanych punktów. Ponieważ 1 marca 2026 roku renta socjalna podlega waloryzacji (szacunkowo do poziomu ok. 1971 zł brutto), kwoty wsparcia również idą w górę. Szacunkowe kwoty wypłat od marca 2026 roku (według punktacji):

  • 95-100 pkt (220 proc. renty): ok. 4336 zł brutto,
  • 90-94 pkt (180 proc. renty): ok. 3548 zł brutto,
  • 85-89 pkt (120 proc. renty): ok. 2365 zł brutto,
  • 80-84 pkt (80 proc. renty): ok. 1577 zł brutto,
  • 75-79 pkt (60 proc. renty): ok. 1183 zł brutto,
  • 70-74 pkt (40 proc. renty): ok. 788 zł brutto.
Zobacz również:

Dodatek dopełniający – kolejna nowość dla pobierających rentę socjalną

Warto przypomnieć, że osoby z niepełnosprawnością stopnia znacznego (całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji) mogą od niedawna pobierać także dodatek dopełniający. Od marca 2026 roku jego kwota wzrośnie do ok. 2738 zł. Jest on wypłacany obok renty socjalnej, co realnie podnosi standard życia osób w najtrudniejszej sytuacji.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS?

Procedura jest dwuetapowa, co często myli czytelników. Warto to wyjaśnić:

  • Krok 1: Składasz wniosek do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (punkty).
  • Krok 2: Po otrzymaniu decyzji z punktami, składasz wniosek o wypłatę pieniędzy do ZUS.

Wnioski do ZUS składa się wyłącznie drogą elektroniczną (PUE ZUS, Emp@tia lub bankowość elektroniczna).

Zobacz również:

Czy opiekun może pracować?

To najważniejsza różnica między "starym" świadczeniem pielęgnacyjnym a nowym świadczeniem wspierającym. Przy świadczeniu wspierającym:

  • Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna.
  • Opiekun może pracować zarobkowo bez żadnych limitów.
  • Można łączyć pobieranie świadczenia z innymi dochodami rodziny.
Zobacz również:

Często zadawane pytania (FAQ) o świadczenie wspierające

  1. Czy muszę składać nowy wniosek w marcu o podwyżkę? Nie. Podobnie jak emerytury, świadczenie wspierające jest waloryzowane automatycznie. ZUS sam przeliczy kwotę i wyśle informację o nowej stawce.
  2. Co jeśli mam 69 punktów? Niestety, próg 70 punktów jest ostateczny dla roku 2026. Jeśli stan zdrowia się pogorszył, można wystąpić o nową decyzję do WZON.
  3. Czy świadczenie wspierające zależy od dochodu? Nie. To świadczenie bezstypendialne i bezdochodowe. Liczy się tylko poziom sprawności mierzony w punktach.
  4. Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? Wysokość świadczenia jest powiązana z rentą socjalną. Do 28 lutego 2026: Renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto. Od 1 marca 2026: Nastąpi waloryzacja (szacuje się, że renta wzrośnie do ok. 1970-1980 zł).
  5. Kto może złożyć wniosek o świadczenie wspierające od 1 stycznia 2026? W 2026 roku zniesiono ostatnie ograniczenia etapowe. Teraz wniosek do ZUS mogą złożyć osoby, które uzyskały w decyzji WZON od 70 do 77 punktów. Ważne: Osoby z wyższą punktacją (78-100 pkt) nadal mogą składać wnioski, jeśli nie zrobiły tego wcześniej.
  6. Czy muszę mieć nowe orzeczenie o niepełnosprawności, aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające? Nie musisz wyrabiać nowego orzeczenia, jeśli stare jest ważne. Jednak procedura uzyskania pieniędzy jest dwuetapowa: Najpierw składasz wniosek do WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po otrzymaniu decyzji z punktami (min. 70), składasz wniosek do ZUS o wypłatę pieniędzy.
  7. Czy świadczenie wspierające można łączyć z pracą? Tak. To jedno z najczęstszych pytań i zarazem największa zaleta tego świadczenia. W przeciwieństwie do starego świadczenia pielęgnacyjnego: osoba z niepełnosprawnością może pracować bez limitów zarobkowych oraz opiekun osoby pobierającej świadczenie wspierające również może podjąć pracę
  8. Czy stracę rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli będę pobierać świadczenie wspierające? Renta socjalna: NIE. Świadczenie wspierające jest wypłacane obok renty. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł): NIE. Można pobierać oba te świadczenia jednocześnie. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna: TAK. Nie można pobierać jednocześnie świadczenia pielęgnacyjnego (dla opiekuna) i świadczenia wspierającego (dla osoby z niepełnosprawnością). Trzeba wybrać, co jest bardziej opłacalne.
  9. Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające w 2026 roku? Wnioski do ZUS (formularz SWN) można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez: Platformę PUE ZUS, Portal Emp@tia, Bankowość elektroniczną.

