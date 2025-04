Dwie wdowy. Tylko jedno świadczenie. Wdowa 42 lata. 4 małoletnich dzieci. Nie wyszła za mąż po raz drugi. W czym jest gorsza od wdowy od wieku 55 lat?

Publikujemy kolejny list czytelniczki z apelem o zmianę (albo zniesienie) limitów wieku w rencie wdowiej - 60 lat dla mężczyzny i 55 lat dla kobiety.

Emeryci wykluczenie z renty wdowiej protestują przeciwko zasadzie, że nie mogli zostać wdową (albo wdowcem) za wcześnie - 55 dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Ważne Renta wdowia, proszę mi odpowiedzieć dlaczego zostałam wykluczona, skrzywdzona podwójnie bez renty wdowiej. Zostałam wdową mając 42 lata z 4 małoletnimi dziećmi, nie wyszłam za mąż po raz drugi. W czym jestem gorsza od kobiety która została wdowia w wieku 55 lat i miała już dorosłe dzieci brzydko mówiąc były już tańsze w utrzymaniu . Dlaczego zostałam wykluczona ? Moje dzieci uczyły się w szkole podstawowej wówczas, a podręcznik językowy jednemu dziecku, które zaczynało gimnazjum kosztował 80 zł. To tylko jeden z miliona przykładów który stanowi o moim życiu. Wychowywałam dzieci w biedzie i teraz znów jestem pominięta. Tak nie może działać Państwo sprawiedliwe. Oczekuje na zmiany które mnie tez obejma. Czekam na odpowiedź.

ZUS jasno informuje: wdowa nie może być za młoda

Tak np. w informacji na stronie www gminy Chodzież ( link ). Czytamy tam:

Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

To oznacza, że wdowa, która nabyła prawa do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do dodatkowego świadczenia.

Ministerstwo Rodziny wyklucza zmianę limitów wieku

Argumentując następująco:

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, ale stanowi szczególną instytucję w systemie ubezpieczenia społecznego, tzn. wprowadza uprawnienie do pobierania dwóch świadczeń jednocześnie (jednego w całości, drugiego w części). Ze względu na inny od renty rodzinnej charakter tego uprawnienia, ustawodawca odmiennie określił warunki uzyskania prawa do pobierania tych dwóch świadczeń, uznając, że osobom, które utraciły partnera na późnym etapie życia trudniej jest dostosować się do nowej sytuacji niż osobom młodszym.

Uprawnienie do łączenia dwóch świadczeń stanowi inną konstrukcję prawną niż samodzielne świadczenie jakim jest renta rodzinna i z tego względu podlegać może innym warunkom nabywania uprawnień, w tym w szczególności dotyczącym wieku osób do nich uprawnionych.

Bo jest duży koszt zmian w rencie wdowiej m.in. co do wieku

Kolejny argument:

(...) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrywane są wszystkie postulaty zgłaszane przez świadczeniobiorców, w tym również dotyczące zmiany przepisów emerytalno-rentowych. Wszystkie zgłaszane uwagi są dla Ministra istotną wskazówka przy podejmowaniu przyszłych działań, zmierzających do doskonalenia obowiązujących rozwiązań systemu emerytalnego. Jednocześnie, ze względu na fakt, że każda zmiana w systemie emerytalnym niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy milionów osób, wszelkie nowe rozwiązania w tym obszarze muszą być dokładnie i drobiazgowo przeanalizowane przed wprowadzeniem ich w życie.