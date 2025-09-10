REKLAMA

Przypomnij hasło
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Nowy dodatek. Czy prezydent K. Nawrocki spełni prośby o projekt ustawy o dodatku? [Osoby niepełnosprawne, renta]

Nowy dodatek. Czy prezydent K. Nawrocki spełni prośby o projekt ustawy o dodatku? [Osoby niepełnosprawne, renta]

10 września 2025, 13:46
[Data aktualizacji 10 września 2025, 13:46]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Taka oto prośba wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP od osoby niepełnosprawnej. Czytamy w niej: „Szanowny Panie Prezydencie! Ja, jak osoba niepełnosprawna apeluję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi objęcie prawem do dodatku dopełniającego do renty socjalnej (zob. ustawa z 27 września 2024 r.) również osób, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.” Uwaga! Autor prośby liczy na to, że projekt prezydencki będzie dotyczył szerszego grona uprawnionych do dodatku niż ten do renty socjalnej (znacznie szerszego).

Nowa ustawa miałaby bowiem obejmować osoby, które nie posiadają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku renty socjalnej dodatek dopełniający otrzymują wyłącznie osoby niepełnosprawne z takim orzeczeniem.  

Trwają analizy i konsultacje o drugim dodatku dla osób niepełnosprawnych

Formalnie ma to być dodatek dla rencisty, ale w praktyce będzie to dodatek dla osób niepełnosprawnych w poważnych stanach zdrowotnych, gdyż potrzebne będzie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (analogicznie jak przy dodatku dopełniającym do renty socjalnej).

Pierwszy dodatek jest do renty socjalnej (dodatek dopełniający w kwocie od 1 marca 2025 roku 2610,72 zł brutto). Politycy obiecali osobom niepełnosprawnym podobny dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy. Na pytanie, kiedy obietnica zostanie zrealizowana renciści słyszą od wielu miesięcy „trwają analizy i konsultacje”. Komunikacja między osobami niepełnosprawnymi a politykami odbywa się za pośrednictwem posłów i interpelacji albo petycji (Sejm, Senat, rząd). Do redakcji Infor.pl wpływają listy od czytelników uważających, że komunikaty rządu o analizach i konsultacjach to "gra na czas". I dodatku nie będzie. I takie listy piszą osoby niepełnosprawne, które pisały pełne nadziei o tym samym dodatku pół roku temu. Dziś w listach już tej nadziei nie ma. Podobne opinie o dodatku (i ewolucja tych opinii niekorzystna dla rządu) są coraz częściej widoczne w Internecie.

Trochę historii o dodatku dopełniającym do renty socjalnej

Dodatek ten także wiąże się z niedotrzymaniem obietnic przez polityków, gdyż początkowo miało nie być żadnego dodatku do renty socjalnej. Tylko miała zostać podwyższona wartość tej renty do poziomu pensji minimalnej (obecnie 4666 zł brutto). Okazało się to niemożliwe z przyczyn budżetowych (dodatkowo komplikowało wyceny świadczenia wspierającego, które jest uzależnione od bieżącej wartości renty socjalnej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ostatecznie tylko niektórzy renciści otrzymali dodatek dopełniający (po dodaniu tego dodatku do renty socjalnej otrzymujemy kwotę na poziomie pensji minimalnej). Wsparcie od państwa otrzymały osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji (i jednocześnie otrzymujący rentę socjalną). Mamy więc dyskryminację wewnątrz renty socjalnej (dodatek dopełniający tylko dla niektórych rencistów). I drugi poziom dyskryminacji dotyczy porównania renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie uzupełniające (500 plus dla osób niepełnosprawnych)

Osoby niepełnosprawne jako dyskryminację traktują także to, że już jest świadczenie dedykowane osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to świadczenie uzupełniające. W mojej ocenie jest tu chybiony zarzut dyskryminacji rencistów z tytułu niezdolności do pracy, gdyż wartość tego świadczenia jest nieporównywalna z dodatkami do rent, o które toczy się obecna walka osób niepełnosprawnych o pozyskanie dodatkowego wsparcia z budżetu.

Komunikat z 25 sierpnia 2025 r. Kancelarii Prezydenta RP o nowym dodatku dla rencistów

Link do komunikatu

Petytor apeluje o zgłoszenie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o rencie socjalnej w taki sposób, aby osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji) miały także prawo do dodatku dopełniającego.

Petycja została przekazana do wiadomości komórce prawnej Kancelarii Prezydenta RP.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Źródło: INFOR
