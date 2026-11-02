Co można dostać w MOPS? 15 przykładów

Ośrodki pomocy społecznej świadczą wiele form wsparcia. Są to nie tylko zasiłki, ale też specjalistyczne usługi da osób starszych czy niepełnosprawnych. Jakie świadczenia można otrzymać? Czy MOPS wymaga spełniania kryterium dochodowego? Oto najważniejsze przykłady!

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1. Zasiłek stały

Zasiłek ten gminy przyznają osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do pracy z powodu wieku. Wymagane jest tu spełnianie kryterium dochodowego (823 zł na osobę w rodzinie, 1010 zł w przypadku osób samotnych). Obecnie najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł miesięcznie.

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2. Zasiłek okresowy

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie ośrodek pomocy społecznej może przyznać zasiłek okresowy. Tutaj również bierze się od uwagę wyżej wymieniony próg dochodowy. Kwota zasiłku zależy od sytuacji dochodowej danej rodziny lub osoby samotnej. W przypadku osoby samotnie gospodarującej najwyższy zasiłek okresowy może wynosić 823 zł miesięcznie.

3. Zasiłek celowy

To jedne z najpopularniejszych zasiłków. Gminy mogą wypłacać takie wsparcie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb (np. zakup żywności, leków, opału). To czy rodzinie z zostanie przyznana taka pomoc i w jakiej wysokości zależy w dużej mierze od możliwości danej gminy. Podobnie jak w przypadku zasiłku stałego i okresowego obowiązuje próg dochodowy.

4. Specjalny zasiłek celowy

Jeżeli jednak rodzina nie spełnia takiego kryterium, to wyjątkowo MOPS może przyznać pomoc. Taki specjalny zasiłek celowy można jednak otrzymać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Najwyższa kwota wsparcia dla osoby samotnej wynosi obecnie 1010 zł. W przypadku rodziny maksymalny specjalny zasiłek celowy wynosi tyle, ile kryterium dochodowe rodziny. Przykładowo, dla rodziny czteroosobowej będzie to 3292 zł (4 x 823 zł).

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5. Tzw. zasiłek zwrotny

W określonych przypadkach zasiłek okresowy lub zasiłek celowy można przyznać pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconej kwoty. Taka pomoc potocznie nazywana jest „zasiłkiem zwrotnym”.

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6. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i ma niskie dochody może zgłosić się do MOPS z wnioskiem o pomoc w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest bowiem również decyzja wydawana przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Stanowi o tym art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Usługi opiekuńcze

Osobom potrzebującym, którym najbliżsi nie są w stanie zapewnić opieki, ośrodek pomocy społecznej może przyznać usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Gminy określają szczegółowe warunki dla przyznania takich usług m.in. poziom odpłatności. Najczęściej do bezpłatnych usług mają prawo osoby, które nie przekraczają wymaganych kryteriów dochodowych. Z usług można korzystać w miejscu zamieszkania albo w ośrodkach wsparcia (np. w centrum opiekuńczo-mieszkalnym) czy rodzinnych domach pomocy.

8. Usługi sąsiedzkie

Usługi opiekuńcze mogą mieć też formę usług sąsiedzkich. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz - w miarę potrzeb i możliwości - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przepisy określają szczegółowe wymagania dla osób wykonujących usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie.

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Tego typu wsparcie świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

10. Mieszkanie treningowe i wspomagane

Zarówno mieszkania treningowe, jak i mieszkania wspomagane uczą niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych.

Z mieszkań wspomaganych najczęściej korzystają osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, starsze. Z kolei mieszkania treningowe w praktyce dedykowane są przykładowo osobom opuszczającym pieczę zastępczą czy placówki socjalne.

11. Pobyt w domu pomocy społecznej (DPS)

Są to placówki, które świadczą pomoc osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Ustawa o pomocy społecznej określa zasady opłacania pobytu w DPS. W pierwszej kolejności za pobyt płaci pensjonariusz do określonej kwoty. Jeśli to nie wystarczy, to dopłacają krewni i gmina. Co ważne, w domach pomocy społecznej można korzystać nie tylko z całodobowej opieki, ale też z usług wsparcia krótkoterminowego.

12. Bon senioralny

Niektóre gminy rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o nowe świadczenie. Bon senioralny nie jest przyznawany w każdej gminie. Początkowo program jest uruchamiany w tych samorządach, w których nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W ramach bonu senior może korzystać m.in. z pomocy w wykonywaniu codziennych czynności czy opieki higienioczno-pielęgnacyjnej. Wsparcie może być przyznane do pomoc zasiłki świadczenia i nie może być zamieniony na gotówkę. Obowiązuje tu próg dochodowy oraz wyłączenia (np. z bonu nie mogą korzystać seniorzy pobierający świadczenie wspierające).

Dodatki mieszkaniowe są ważną formą wsparcia niezamożnych osób i rodzin. Wniosek o dodatek składa się w gminie miejsca zamieszkania. Najczęściej obsługą wniosków zajmują się właśnie ośrodki pomocy społecznej. Właściciel mieszkania, domu lub najemca może otrzymać dodatek pod warunkiem, że dochód oraz powierzchnia lokalu nie przekraczają określonych norm.

14. Posiłek i schronienie

Ośrodki pomocy społecznej zapewniają schronienie, posiłek i niezbędne ubranie dla osób i rodzin, które są tego pozbawione.

15. Świadczenia dla rodzin

Warto pamiętać, iż ośrodki pomocy społecznej często realizują też zadania zlecone, które nie należą stricte do obszaru pomocy społecznej. Dzięki temu w wielu ośrodkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.