BHP w warsztacie samochodowym - naprawa i serwis aut hybrydowych.

Większa liczba samochodów hybrydowych to nowe wyzwanie dla warsztatów samochodowych w zakresie bhp

W Norwegii po raz pierwszy zakupiono więcej aut elektrycznych niż tradycyjnych, podaje Associated Press. Tymczasem w Polsce wzrasta popyt na samochody z napędem hybrydowym, których sama Toyota sprzedała już ponad 40 tysięcy. Czy za tym trendem podąża sektor usług serwisowych?

16 205 kupionych hybryd w ciągu 9 miesięcy

Rok 2016 był dla rynku motoryzacyjnego w Polsce przełomowy, bowiem sprzedano wówczas o 50 proc. więcej pojazdów hybrydowych niż w roku 2015. Aktualny wzrost popytu na auta z napędem hybrydowym potwierdza najnowszy raport Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Zgodnie z tym badaniem w ciągu pierwszych III kwartałów 2018 roku w Polsce zarejestrowano ponad 16,5 tys. takich samochodów, czyli o ponad 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to, że już po III kwartale wynik sprzedażowy był niewiele mniejszy za cały rok 2017. Raport za ten sam okres przygotowany przez KPMG oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego podaje, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku sprzedano 16 205 hybryd. Te wyniki skłaniają coraz więcej warsztatów samochodowych do otwarcia się na potrzeby kierowców aut hybrydowych.

Mniej usterek i tańsze naprawy

Samochody z napędem hybrydowym, będące etapem przed samochodami elektrycznymi, stają się coraz bardziej powszechne i to nie tylko w autach osobowych, ale również dostawczych oraz ciężarowych. Ich zaletą oprócz przyjazności dla środowiska jest niższa awaryjność w porównaniu do ich standardowych odpowiedników. W dodatku ich przegląd jest tańszy – brak takich części jak pasek klinowy, sprzęgło cierne, rozrusznik i alternator obniżają koszty serwisu. Cena wzrasta dopiero w wypadku uszkodzenia baterii i urządzeń wysokonapięciowych. Najczęstszymi usterkami w samochodach hybrydowych, z którymi muszą poradzić sobie mechanicy, są między innymi uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz niesprawność baterii trakcyjnej. Auto jest bezpieczne, gdyż zastosowano w nim nowatorskie rozwiązania techniczne nadzorowane mi.in. przez komputery pokładowe. Oczywiście żeby sprostać takim zadaniom warsztat, rozszerzający swój serwis o obsługę samochodów z napędem hybrydowym powinien posiadać odpowiednie wyposażenie, jednak kluczowa jest przede wszystkim kwestia zatrudniania wykwalifikowanych pracowników.

Wyposażenie stanowisk warsztatowych

Stanowisko warsztatowe oprócz podstawowego wyposażenia powinno być dostosowane do obsługi samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz posiadać instrukcje stanowiskowe, również z zakresu wysokich napięć (HV). Należy wykonać ocenę zagrożeń i odpowiednio zorganizować stanowiska warsztatowe oraz odpowiednio je wyposażyć. A konieczne są specjalistyczne narzędzia, wyspecjalizowany sprzęt pomiarowy oraz dodatkowe wyposażenie bhp. Oprócz tego nie może zabraknąć narzędzi z ochroną izolacyjną, taśm i mat izolacyjnych, miernika uniwersalnego z dopuszczeniem do 750V prądu stałego, i tym podobnych. Ponadto należy zapewnić dostęp do sorbentu, wiążącego chemikalia na wypadek wycieku z akumulatorów. Jest to ważne ze względu na akumulatory Litowo-Jonowe (Li-Ion), posiadające organiczny elektrolit, który w przypadku jego wydostania się może być usuwany przez pracowników ze specjalistycznym wyposażeniem.