Urlop okolicznościowy 2020 – śmierć, ślub, narodziny

Urlop okolicznościowy w 2020 r.

Podstawą prawną do ubiegania się o urlop okolicznościowy nie jest Kodeks pracy lecz § 15 Rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Rozporządzenie przyznaje pracownikowi możliwość zwolnienia z pracy w razie ślubu, urodzenia się dziecka albo zgonu. Jest to tzw. urlop okolicznościowy. W 2020 r. jego wymiar pozostaje niezmieniony i wynosi 1 dzień albo 2 dni przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Poniższa tabela przedstawia liczbę dni wolnych w stosunku do konkretnych wydarzeń. Są to najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka związane zwykle z bardzo silnymi emocjami. Dotyczą bowiem najbliższej rodziny: dziecko, mąż, żona, mama, tata, babcia, dziadek, macocha, ojczym, siostra, brat, teść, teściowa. Przewidziano również możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Liczba dni urlopu okolicznościowego dla poszczególnych wydarzeń

Urlop okolicznościowy Wydarzenie Liczba dni urlopu Ślub własny (pracownika) 2 Ślub dziecka 1 Narodziny dziecka 2 Śmierć i pogrzeb dziecka 2 Śmierć i pogrzeb męża, żony 2 Śmierć i pogrzeb matki, ojca 2 Śmierć i pogrzeb macochy, ojczyma 2 Śmierć i pogrzeb babci, dziadka 1 Śmierć i pogrzeb brata, siostry 1 Śmierć i pogrzeb teścia, teściowej 1 Śmierć i pogrzeb innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką 1

Należy zwrócić uwagę, że określenie członków rodziny dotyczy wyłącznie pracownika ubiegającego się o urlop okolicznościowy. Nie będzie mógł wnioskować o wolne na podstawie § 15 przedmiotowego rozporządzenia, gdy umrze ktoś z rodziny jego męża żony (np. śmierć i pogrzeb babci żony). Wyjątek stanowi sytuacja pozostawania babci żony na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Wówczas przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Aby móc skorzystać z urlopu okolicznościowego, niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku. Nie zawsze musi być to prośba o wolne w dniu ceremonii. Można wnioskować także o urlop okolicznościowy niezbędny do zorganizowania uroczystości bądź dokonania formalności np. związanych z urodzeniem się dziecka. Przykład wniosku można pobrać TUTAJ >>>

Podstawa prawna:

