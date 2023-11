Czy sklep internetowy musi posiadać swój numer telefonu?

Z pozoru oczywiste zagadnienie związane z posiadaniem numeru telefonu przez sklep internetowy zostało swojego czasu przełamane przez opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2019 r. sygn. akt: C-649/17. W pierwszej kolejności należy wskazać, że kwestia obowiązku posiadania numeru telefonu przez sklep internetowy jest oczywista, warto jednak zwrócić uwagę na powyższe stanowisko i zestawić je z aktualnie obowiązującymi przepisami w naszym kraju.

TSUE o obowiązku posiadania numeru telefonu przez sklep internetowy

Zgodnie z powyższym wyrokiem TSEU – „Artykuł 6 ust. 1 lit. c dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, że o ile przepis ten nakłada na przedsiębiorcę obowiązek udostępnienia konsumentowi środka komunikacji, spełniającego wymogi bezpośredniego i skutecznego porozumiewania się, o tyle nie sprzeciwia się on temu, aby przedsiębiorca ten udostępnił środki komunikacji inne niż te wymienione w tymże przepisie w celu spełnienia tych wymogów.” (…) wspomniany przepis nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku założenia linii telefonicznej lub numeru faksu czy też utworzenia nowego adresu poczty elektronicznej, aby umożliwić konsumentom skontaktowanie się z nim, oraz zobowiązuje przedsiębiorcę do podania tego numeru telefonu lub faksu lub adresu poczty elektronicznej wyłącznie w wypadkach, w których przedsiębiorca ten dysponuje już takimi środkami komunikacji z konsumentami.”. Zatem należy wskazać, że według stanowiska TSUE – przedsiębiorca nie jest zobowiązany do udostępniania numeru telefonu do kontaktów klientów ze sklepem. Jak zatem wygląda ta kwestia w myśl naszych krajowych regulacji prawnych?

Które przepisy krajowe wskazują na obowiązek posiadania numeru telefonu przez sklep internetowy?

W tym miejscu należy przywołać regulacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) – dalej „ustawa”. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

Inne sposoby komunikacji

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 3a ustawy – przedsiębiorca może zastosować inny niż określony powyżej środek komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia oraz który:

gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji;

spełnia wymogi trwałego nośnika;

umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą.

Wyjaśnić należy, że powyższa regulacja (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy), obowiązuje w naszym porządku prawnym od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podsumowanie

Przepisy krajowe są od 1 stycznia 2023 r. są jednoznaczne. Oczywiście przedsiębiorca ma wybór w doborze środków komunikacji, jednakże z perspektywy intuicyjności komunikacji i prostoty oraz łatwości dla konsumenta – zdecydowana większość przedsiębiorców podaje numer kontaktowy, co należy uznać za słuszne podejście, które dodatkowo pozytywnie wpływa na wizerunek sklepu, przystępność dla konsumenta oraz usprawnia procesy zachodzące w sklepie internetowym (reklamacje, zwroty, zapytania etc.).

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

