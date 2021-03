Akcja "Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci"

Światowy Dzień Konsumenta potrwa tydzień!

15 marca w Światowy Dzień Konsumenta Europejskie Centrum Konsumenckie dołącza się do akcji UOKIK: Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci. Zapraszamy do śledzenia naszych działań w mediach społecznościowych oraz do wideoczatu z ekspertami.

Świętuj dzień konsumenta z organizacjami konsumenckimi przez cały tydzień!

reklama reklama



W ramach akcji:

Polski przedsiębiorca nie uznaję reklamacji? Sklep z innego kraju UE wysłał niewłaściwy towar? Codziennie od 15 do 19 marca w godz. 12-13 Europejskie Centrum Konsumenckie wraz z UOKIK, Punktem kontaktowym ADR, Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Aquila będą udzielać porad podczas wideoczatu. Dołącz do nas i uzyskaj poradę od ręki!

Wideoczat będzie dostępny pod linkiem:

https://www.facebook.com/SwiatowyDzienKonsumenta/

Skorzystaj z symulatora UOKiK i sprawdź, na jakie pułapki e-sprzedawców możesz trafić w internecie : https://konsument.edu.pl/

Obserwuj nasze profile w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z prawami konsumenta:

https://www.facebook.com/EuropejskieCentrumKonsumenckie/

https://www.facebook.com/SwiatowyDzienKonsumenta/