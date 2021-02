Spłata kredytu przed czasem – skarga Rzecznika Finansowego

Spłata kredytu przed czasem a zwrot prowizji

Skarga wniesiona przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego dotyczy braku rozliczenia i zwrotu części prowizji w związku z przedterminową całkowitą spłatą kredytu konsumenckiego.

Klienci, którzy zwrócili się do rzecznika zawarli umowę kredytu konsumenckiego na kwotę łącznie 66,7 tys. zł, z czego na ich konto trafiło 50 tys. zł, a 16,7 tys. zł wynosiła prowizja dla banku.

Całość kredytu udało się spłacić dużo wcześniej, w związku z czym na podstawie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim klienci zwrócili się do banku o proporcjonalny zwrot prowizji pobranej na etapie zawierania umowy. Zgodnie z wyliczeniami miało to być prawie 14,8 tys. zł.

Skarga Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego

Proporcjonalnej części prowizji nie uznał jednak bank, a także sąd II instancji. Roszczenie klientów było niższe nić 50 tys. zł, nie przysługiwała zatem od niego skarga kasacyjna. Z tego powodu klienci zwrócili się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który wniósł skargę nadzwyczajną.

Zdaniem rzecznika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu. Bez znaczenia jest ich charakter i to kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Jak podkreśla Rzecznika Finansowy redukcja ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Według takich zasad mogą zostać rozliczone kredyty klientów, którzy zawarli umowę po 18 grudnia 2011 r., gdy weszły w życie określone przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Jakie znaczenie ma skarga Rzecznika Finansowego?

Jeżeli Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzy skargę nadzwyczajną złożoną przez Rzecznika Finansowego, to klienci odzyskają prawie 15 tys. zł plus odsetki.

Stanowisko, które w skardze zaprezentował Rzecznika Finansowy oraz rozstrzygnięcie sądu będą istotne dla wszystkich osób, którym w przeszłości banki lub firmy pożyczkowe odmówiły rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu.

Jak może pomóc Rzecznika Finansowy?

W przypadku prawomocnych wyroków zapadłych po 3 kwietnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Wniosek do rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego pogląd w sprawie można zaś złożyć, gdy sprawa nadal toczy się w sądzie.

W sytuacji, gdy klient banku spłacił wcześniej kredyt konsumencki, ale nie otrzymał proporcjonalnego zwrotu, może dochodzić swoich roszczeń. W tym celu należy złożyć reklamację do banku lub firmy pożyczkowej. Gdy reklamacja nie zostanie uznana, można zwrócić się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego.

