Świadczenie wspierające, pielęgnacyjne i przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach

Świadczenie wspierające, pielęgnacyjne i przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach

10 kwietnia 2026, 17:20
[Data aktualizacji 10 kwietnia 2026, 17:38]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Luka w ustawie o świadczeniu wspierającym. Nie zawsze da się zachować termin
Luka w ustawie o świadczeniu wspierającym. Nie zawsze da się zachować termin
Przedłużające się postępowanie przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w znaczący sposób wpływają też na sytuację opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Gdy ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem, to trzeba zwrócić pobierane w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne. A jeśli opiekun chce otrzymywać świadczenie przedemerytalne, to nie zdąży zarejestrować się w urzędzie pracy.

Krótki termin na rejestrację w PUP po utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z takich spraw zajmował się w ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił kobiecie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ nie zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd okręgowy nie zgodził się jednak z tą decyzją i przyznał świadczenie przedemerytalne. Jak ustalił sąd, wnioskodawczyni w styczniu 2024 r. złożyła wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na swojego męża. Decyzję otrzymała w marcu 2024 r. i udała się z nią do MOPS w celu ustania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zarejestrowania się w PUP, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne. W ośrodku pomocy społecznej poinformowano ją, że sama decyzja WZON nie wystarczy. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewódzkiego zespołu, kobieta złożyła w ZUS wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wspierającego na męża. Świadczenie wspierające zostało przyznane od stycznia 2024 r. W kwietniu 2024 r. została z kolei uchylona decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Kobieta zwróciła świadczenie pielęgnacyjne wypłacone w styczniu, lutym i marcu. W tym samym miesiącu (kwiecień 2024) zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna.

ZUS złożył w tej sprawie apelację. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bieg terminu na dokonanie rejestracji, jako osoby bezrobotnej nie może rozpoczynać się od chwili uzyskania przez zainteresowanego informacji o utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie spełniono zatem przesłanki zachowania terminu na zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, skoro utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpiła na początku stycznia 2024 r., a rejestracja w PUP w połowie kwietnia 2024 r.

Sąd: Długie procedury nie mogą pozbawić prawa do świadczenia

„Taka jednak interpretacja ww. stanu prawnego jest nie do przyjęcia, gdyż traci w pola widzenia faktyczny, realny brak możliwości zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wskutek długotrwałego, dwuetapowego postępowania o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz poprzedzającego tę decyzję, uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawne” – podkreślił Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, który apelację ZUS oddalił.

Sąd argumentował, iż uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia na podstawie orzeczenia WZON nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do świadczenia wspierającego. „Ustawodawca pominął zatem całkowicie okoliczność nieraz bardzo wydłużonej długości postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia wspierającego, i to, że na skutek przedłużenia tegoż może dojść do sytuacji – jak w niniejszej sprawie - w której spełnienie przesłanki zachowania terminu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy nie będzie możliwe i to nie z przyczyn zawinionych przez ubezpieczonego” – uzasadniał SA.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie da się zaakceptować koncepcji oznaczającej, że w istocie ubiegający się o świadczenie ubezpieczony utraci prawo do świadczenia tak pielęgnacyjnego - za okres w toczącego się postępowania o świadczenie wspierające, jak i do świadczenia przedemerytalnego - wskutek braku możliwości zarejestrowania się w wymaganym terminie we właściwym urzędzie pracy.

Sąd wskazał tu na istnienie luki w prawie polegającej na braku wprowadzenia stosownej regulacji odnośnie do sposobu liczenia okresów z art. 2 ust. l pkt 4a oraz art.2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych skorelowanej ze zmianą brzmienia wprowadzoną w art. 45 z dniem 1 stycznia 2024 r. przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dwuetapowe postępowanie o świadczenie wspierające

Ważne

Orzeczenie to jest ważne dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Sąd nie oparł się bowiem na literalnym brzmieniu przepisów, a wziął pod uwagę całokształt danej sprawy i brak realnej możliwości dochowania niezbędnego terminu.

Warto pamiętać, iż postępowanie o świadczenie wspierające jest dwuetapowe. W pierwszym kroku należy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia powoduje, że prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie tej pierwszej decyzji tj. decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 5 lutego 2026 r. (III AUa 311/25)

Podstawa prawna

art. 26 i art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Źródło: INFOR
Prawo
Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 kwi 2026

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?
Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]
10 kwi 2026

Projekt reformy pomocy społecznej kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, które już dzisiaj może być alternatywą dla pobytu w DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. Dodała, że wciąż prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych.
Od 13 kwietnia zmiany w kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwie lekarskim ZUS. Czynności incydentalne nie pozbawią zasiłku chorobowego
10 kwi 2026

Co wolno, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim? Jakie uprawnienia podczas kontroli ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Od 13 kwietnia 2026 r. pojawi się w tym zakresie kilka zmian. Tego samego dnia wchodzą też w życie przepisy o nowych zasadach zatrudniania kadry medycznej w ZUS.
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
10 kwi 2026

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.

Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Komputer zamiast papieru na egzaminie ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kto może pisać inaczej
10 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
Spór o ślubowanie sędziów TK. Prezydent: działania poza procedurą to naruszenie prawa
10 kwi 2026

Kancelaria Prezydenta ostro zareagowała na zapowiedź złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poza udziałem głowy państwa, co też się wydarzyło. W oficjalnym stanowisku wskazano, że takie działania „nie wywołują skutków prawnych” i mogą zostać uznane za odmowę objęcia urzędu.
Paradoks kredytowy w kwietniu 2026: WIBOR i raty w górę mimo stabilizacji stóp procentowych NBP
10 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym 9 kwietnia 2026 r. dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc. Koszt kredytów poszedł jednak w górę przez notowania WIBOR. „Rynek wycenia niepewność spowodowaną wojną USA i Izraela przeciw Iranowi” – ocenia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
09 kwi 2026

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
10 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?
