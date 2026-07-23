Przy tych chorobach należy się renta z ZUS. W 2026 roku wypłaty sięgają prawie 2000 zł miesięcznie

Masz problemy zdrowotne i nie możesz pracować? ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy. W 2026 roku po waloryzacji najwyższa kwota tego świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Wyjaśniamy, jakie choroby mogą dać prawo do renty, kto może ją otrzymać i jakie dokumenty trzeba złożyć.

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Renta z tytułu niezdolności do pracy to jedno z najważniejszych świadczeń wypłacanych przez ZUS osobom, które z przyczyn zdrowotnych całkowicie lub częściowo utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. W 2026 roku osoby zainteresowane tym świadczeniem sprawdzają przede wszystkim, komu przysługuje renta, jakie choroby mogą być podstawą do jej przyznania oraz ile wynoszą aktualne kwoty wypłat po waloryzacji. Aby otrzymać rentę z ZUS, nie wystarczy samo rozpoznanie choroby lub problemy zdrowotne. Konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który potwierdzi, że dana osoba faktycznie utraciła zdolność do pracy.

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Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które – z przyczyn zdrowotnych – całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kluczowym elementem jest tutaj orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który ocenia stan zdrowia oraz jego wpływ na możliwość wykonywania pracy. Samo posiadanie określonej choroby nie oznacza automatycznie prawa do otrzymania świadczenia. Konieczne jest formalne potwierdzenie niezdolności do pracy.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o rentę musi wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. To, ile lat składkowych i nieskładkowych jest wymaganych, zależy od wieku, w którym nastąpiła utrata zdolności do pracy. Młodsze osoby muszą wykazać krótszy wymagany okres ubezpieczenia, natomiast w przypadku osób starszych wymóg ten jest wyższy.

Co istotne, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli dana osoba spełnia już warunki do przejścia na emeryturę, nie może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy musi również powstać w określonym czasie – między innymi w trakcie trwania zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów.

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Rodzaje rent wypłacanych przez ZUS

ZUS wypłaca trzy główne rodzaje rent związanych z niezdolnością do pracy.

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Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Renta ta przysługuje osobom, które całkowicie utraciły zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Według oceny lekarza orzecznika ZUS osoby te nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia ze względu na stan zdrowia.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Dotyczy osób, które nadal mogą wykonywać pracę, ale nie są w stanie wykonywać zatrudnienia zgodnego ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym. W praktyce oznacza to, że osoba może być zdolna do pewnej aktywności zawodowej, jednak jej możliwości na rynku pracy są ograniczone.

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą wykonywać dotychczasowego zawodu, ale mogą zostać przekwalifikowane do innej pracy. Świadczenie to wypłacane jest tymczasowo – w okresie szkolenia zawodowego mającego umożliwić podjęcie nowego zatrudnienia.

Jakie choroby mogą być podstawą do przyznania renty?

Decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Znaczenie ma nie tylko sama diagnoza, ale przede wszystkim stopień zaawansowania choroby oraz to, w jaki sposób wpływa ona na możliwość wykonywania pracy.

Wśród najczęstszych chorób, które mogą stanowić podstawę do uzyskania renty, znajdują się:

choroby układu krążenia, między innymi niewydolność serca oraz nadciśnienie tętnicze,

choroby układu nerwowego, takie jak stany po udarze, epilepsja, choroba Parkinsona oraz choroby otępienne,

choroby układu oddechowego, np. POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz astma,

choroby nowotworowe, szczególnie nowotwory złośliwe różnych narządów,

zaburzenia psychiczne, w tym depresja oraz schizofrenia,

choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, między innymi choroby zwyrodnieniowe stawów oraz urazy kręgosłupa,

choroby zakaźne i pasożytnicze oraz ich powikłania,

choroby oczu, np. zaćma,

choroby układu pokarmowego,

choroby metaboliczne i endokrynologiczne, np. zaawansowana cukrzyca.

Do chorób zawodowych, które często skutkują niezdolnością do pracy i mogą stanowić podstawę do przyznania renty, zaliczają się:

pylica płuc,

choroby zakaźne,

uszkodzenie narządu głosu,

ubytek słuchu,

schorzenia obwodowego układu nerwowego,

przewlekłe choroby narządu ruchu,

choroby skóry,

nowotwory złośliwe.

Ile wynosi renta z ZUS w 2026 roku po waloryzacji?

Wraz z coroczną waloryzacją świadczeń ZUS zmieniły się kwoty wypłacanych rent. Od 1 marca 2026 roku obowiązują wyższe stawki świadczeń.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Jest to podstawowe zabezpieczenie finansowe dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy zarobkowej.

Z kolei osoby z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy otrzymują 1483,87 zł brutto miesięcznie. Choć kwota ta jest niższa, dla wielu osób stanowi istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie gdy powrót do pełnej aktywności zawodowej nie jest możliwy.

Renta szkoleniowa ustalana jest na poziomie 75% podstawy wymiaru świadczenia. Jednak nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, czyli 1483,87 zł brutto miesięcznie.

Renta stała czy okresowa? Co trzeba wiedzieć w 2026 roku

Świadczenie rentowe może zostać przyznane przez ZUS na stałe lub na określony czas. Jeżeli lekarz orzecznik uzna, że stan zdrowia nie rokuje poprawy, ZUS może przyznać rentę bezterminowo. Oznacza to, że osoba uprawniona będzie otrzymywać świadczenie do momentu zmiany sytuacji prawnej lub spełnienia warunków do innego świadczenia.

W wielu przypadkach renta ma jednak charakter okresowy – na przykład na 12 lub 24 miesiące. Po upływie tego czasu konieczne może być ponowne badanie oraz aktualizacja orzeczenia lekarskiego. Takie rozwiązanie ma umożliwić osobom, których stan zdrowia może ulec poprawie, powrót do pracy po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

Czy można dorabiać do renty w 2026 roku? Tak, ale obowiązują limity

Wiele osób pobierających rentę z ZUS zastanawia się, czy możliwe jest jednoczesne wykonywanie pracy zarobkowej. Odpowiedź brzmi: tak, ale należy pamiętać o obowiązujących ograniczeniach.

Przekroczenie określonych progów dochodowych może spowodować zmniejszenie wypłaty renty, a w niektórych sytuacjach nawet jej zawieszenie. ZUS regularnie publikuje aktualne limity zarobków dla osób pobierających świadczenia rentowe. Po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia renta może zostać zmniejszona. Natomiast przekroczenie 130% przeciętnego wynagrodzenia może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Osoby, które dorabiają do renty, powinny więc na bieżąco sprawdzać aktualne limity oraz komunikaty ZUS, aby uniknąć zmniejszenia lub utraty wypłacanego świadczenia.

Jak ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Procedura ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, ale sama procedura nie należy do skomplikowanych.

Wniosek o rentę składa się do ZUS. Można zrobić to:

osobiście w placówce ZUS,

przez pełnomocnika,

za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego,

dokumentację medyczną,

potwierdzenie przebiegu zatrudnienia (druk Rp-6),

dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.

Kluczowym etapem postępowania jest skierowanie na badanie do lekarza orzecznika ZUS. To właśnie lekarz orzecznik ocenia stopień niezdolności do pracy oraz określa, czy stan zdrowia uzasadnia przyznanie świadczenia. Na podstawie wydanego orzeczenia ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do renty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026. Najważniejsze informacje

Renta z tytułu niezdolności do pracy pozostaje jednym z najważniejszych świadczeń dla osób, które z powodu choroby lub ograniczeń zdrowotnych nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Po waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 roku:

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie ,

, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1483,87 zł brutto miesięcznie.

Dla wielu osób zmagających się z poważnymi chorobami jest to istotne wsparcie finansowe, które pomaga w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu oraz pokrywaniu podstawowych wydatków. ZUS przyznaje świadczenia na podstawie aktualnych orzeczeń lekarskich, dlatego osoby zainteresowane otrzymaniem renty powinny dokładnie sprawdzić obowiązujące przepisy, wymagane dokumenty oraz warunki, które należy spełnić.

Warto również pamiętać, że dorabianie do renty jest możliwe, ale wymaga przestrzegania określonych limitów dochodowych. Jeżeli więc problemy zdrowotne uniemożliwiają wykonywanie pracy, warto sprawdzić, czy spełniasz warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy.