MON: projekt ustawy dla 100 000 emerytów. Niestety zaniżenie świadczeń o 75%. Druga emerytura albo wyrównanie. Chodzi o składki nawet 250 000 zł [emeryci mundurowi]

Liczbę emerytów mających problem opisany w artykule szacuje się na między 40 000 (źródło Sejm) a 112 000 emerytów (źródło MON). Są to emeryci mundurowi, którzy służbę rozpoczęli przed 1999 r. I skorzystali z szybkiej możliwości przejścia na emeryturę (15 lat służby). Następnie zaczęli pracować w cywilu odprowadzając składki do ZUS. Wielu z nich ma zgromadzone w ZUS („zaparkowane”) 250 000 zł – 350 000 zł, których nie mogą zamienić na świadczenie emerytalne. Rząd zadeklarował wniesienie projektu do Sejmu rozwiązujący problem emerytów. Ale z takim zastrzeżeniem, że w pierwszym etapie obowiązywania ustawy emeryci będą otrzymywali 25% należnych im pieniędzy.

Taką informację (co do „zaparkowanych” składek w ZUS byłych mundurowych) pracujących często "na składkach ZUS" kilkanaście lat po odejściu z wojska albo policji ) przekazał wiceminister Stanisław Wziątek stwierdzając:

„Na rozwiązanie tego problemu oczekuje wielu żołnierzy, którzy pracując w cywilu płacili składkę na ZUS i nic z tej składki nie mają. Przygotowano nowe propozycje w tym zakresie. Musimy konsultować się z innymi resortami tj. MSWiA oraz MRPiPS, który jest resortem wiodącym. Przygotowany został projekt zmiany ustawy oraz skierowany do wpisania do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jest to daleki postęp, chociaż nie wszystkie zapisy ustawy będą od razu każdego zainteresowanego satysfakcjonować. Może nie satysfakcjonować zapis, że w pierwszym roku wejścia w życie ustawy, ten który będzie chciał skorzystać z tego przywileju może otrzymać 25 % tego co zostało przez niego wypracowane. W kolejnych latach ta wielkość może się zwiększyać”.

Deklaracja padła w październiku na spotkaniu 22 października 2025 r. z inicjatywy władz Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Link do materiału źródłowego

Dwie grupy funkcjonariuszy - ta późniejsza może mieć dwie emerytury (mundurową i cywilną), ta wcześniejsza (sprzed 1999 r.) nie może

Grupa 1. Funkcjonariusze, którzy służbę rozpoczynali w 1999 r. i później

W przypadku tej grupy mamy do czynienia z zasadą pełnej odrębności systemów emerytalnych. Oznacza to możliwość nabycia i pobierania emerytury zarówno w systemie mundurowym, jak i powszechnym. Wynika to z faktu, że w przypadku tej grupy funkcjonariuszy do okresów, z których budowana jest podstawa wymiaru emerytury mundurowej, nie uwzględnia się okresów tak zwanej pracy cywilnej.

Grupa 2. Funkcjonariusze, którzy do służby wstąpili przed 1999 r., czyli przed reformą polskiego systemu emerytalnego.

Funkcjonariusze ci mogą pobierać, co do zasady, jedną emeryturę - przy czym okresy pracy cywilnej podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytury mundurowej, jednak tylko w określonym zakresie, do maksymalnej podstawy wymiaru i według zróżnicowanych wskaźników.

Przykład Obowiązujące limity sprawiają, że z 250 000 zł "zaparkowanych" w ZUS (z pracy cywilnej) do emerytury mundurowej (tej wypracowanej w latach 90-tych ub. wieku na początku obecnego) można doliczyć np. 20 000 zł. Pozostałe 230 000 zł tkwią w ZUS. Po wdrożeniu obietnicy przez rząd w postaci nowelizacji ustawy z ZUS na początek uda się "wyjąć" 25% z 230 000 zł (20 000 zł doliczyliśmy do emerytury mundurowej).

Ilu emerytów to dotyczy?

Przykład MON: zmiana przepisów może dotyczyć ok. 112 000 emerytów i rencistów wojskowych posiadających okresy zatrudnienia w różnym wymiarze. W grupie żołnierzy zawodowych powołanych do zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. ok. 102 000 osób posiada już uprawnienia do wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych (według stanu na dzień 31.12.2023 r.) oraz ok 10 000 żołnierzy zawodowych, którzy obecnie pozostają w służbie. Stanowisko w sprawie za służby mundurowe i resort rodziny, pracy i polityki społecznej zostało przesłane do Marszałka Sejmu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pismem znak: BMP.0718.9.2024 i zarejestrowane w dniu 16 września br. pod Nr SH.022.40.2024.

Wyjaśnienia ZUS - liczba emerytów mundurowych, którzy mają skorzystać z pieniędzy w ZUS od składek cywilnych

Wyjaśnienia ZUS Media

Co to jest świadczenie kroczące? (renta wdowia, policjanci, emeryci)

Od kilku lat rząd przy ustawach przyznających świadczenia (albo będące formą rekompensaty) próbuje stosować mechanizm świadczenia kroczącego. Przez okres (nawet trzech lat świadczenie jest wypłacane w niższej niż docelowa wysokości). Przyczyna jest prosta – trudna sytuacja budżetowa.

Ten mechanizm nie wynika (w mojej ocenie ze złej woli polityków). Po prostu nie ma pieniędzy w budżecie.

Mechanizm kroczący pokażmy na przykładach.

Renta wdowia w okresie 1 lipca 2025 r. do 1 stycznia 2027 r.

Etap 1. W okresie 1 lipca 2025 r. – koniec 2026 r. - wskaźnik w rencie wdowiej wynosi 15%

Algorytm obliczeń: (100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia) albo (100% własnego świadczenia + 15% renty rodzinnej).

Etap 2 – W okresie od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik w rencie wdowiej wynosi 15%

W powyższym algorytmie „15%” zostanie zastąpiono wartością "25%", ale dopiero od 1 stycznia 2027 r.

Przykład Wdowiec jest uprawniony do emerytury, która wynosi 2500 zł, i do renty rodzinnej w wysokości 2000 zł. Obecnie pobiera emeryturę jako świadczenie korzystniejsze. Wdowiec złożył wniosek o wypłatę świadczeń w zbiegu. We wniosku wskazał, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. Łączna kwota świadczeń, którą będzie mógł pobierać, wyniesie 2800 zł (100% emerytury, czyli 2500 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 300 zł).

Przykład pochodzi ze strony ZUS.pl link do przykładu

Policjanci a świadczenie kroczące

Policjanci w 2024 r. ostro negocjowali z rządem i uzyskali zwolnienie ze świadczenia metodą kroczącą", które rząd przygotował dla nich na 2025 r. Nie było szans na istotną podwyżkę uposażeń w 2025 r. dla 100 000 policjantów - więc rząd zaproponował mundurowym świadczenie mieszkaniowe - "Skoro problemem dla policjantów (jak dla każdego Polaka) jest zapłata czynszu za mieszkanie w kwocie kilku tysięcy złotych, to damy policjantom dofinansowanie do tego kosztu". Brzmi dobrze, ale szczegóły były skrajnie niekorzystne dla policjantów.

Zaproponowano im trzyletni okres przejściowy dla nowego świadczenia mieszkaniowego, czyli wypłatę 40% jego wartości w 2025 r. i 75% w 2026 r. I dopiero od 2027 r. 100%.

Policjantom udało się tego uniknąć. Świadczenie mieszkaniowe weszło w życie z półrocznym opóźnieniem, ale bez mechanizmu kroczącego. Teraz o to samo będą walczyli emeryci mundurowi, którzy mają opisany powyżej problem z wydobyciem składek w ZUS od pracy "w cywilu".