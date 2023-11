Płacisz pracownikom pensję minimalną? Nie musisz zmieniać co pół roku umowy. Wiesz jak to zrobić?

Czy trzeba pensję minimalną zapisać w umowie kwotowo? Oczywiście nie.

Wynagrodzenie w umowie o pracę nie musi być wskazywane kwotowo. Zgodne z prawem jest określenie go poprzez odesłanie do przepisów jasno wyznaczających jego wysokość.

Jednym z podstawowych elementów umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Nie narzucono przy tym, by określić je kwotowo. W pełni możliwe jest wskazanie wynagrodzenia poprzez odesłanie do przepisów, z których wynika aktualna stawka wynagrodzenia minimalnego.

Aneks do umowy w związku z podwyżką pensji minimalnej

Aneks do umowy wskazany w pytaniu zmienia zapis dotyczący wynagrodzenia poprzez powiązanie go z aktualną stawką wynagrodzenia minimalnego. Jego wprowadzenie nie będzie skutkowało koniecznością zmian umowy przy każdej zmianie stawki minimalnej.

Warto odesłać przy tym nie tyle do stawki obowiązującej w danym roku, co obowiązującej aktualnie (w 2023 r. mieliśmy do czynienie z dwoma zmianami stawki – taki zapis byłby jaśniejszy).

Marek Rotkiewicz

Artykuł pochodzi z e-poradni INFORLEX