Wzór: Jak od 1 marca 2024 r. obliczyć nowy dodatek do wynagrodzeń dla policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy

Dodatek do pensji jest czynnikiem, który ma zmotywować mundurowych do pozostania w służbie. Jest też rekompensatą za brak wyrównania za styczeń i luty 2024 r. dla podwyżek, które otrzymają od 1 marca 2024 r.

Takie wyrównanie otrzymają za styczeń i luty 2024 r. nauczyciele.

Nowy dodatek do pensji (uposażenia) mundurowych

Dodatek jest wypłacany za okres od 1 marca do grudnia 2024 r. I nie przechodzi na 2025 r. Obliczamy go bardzo prosto ze wzoru:

wzór INFOR

Przykład

Uposażenie żołnierza na 1 stycznia 2024 r. wynosi 6000 zł (przed podwyżką).

Uposażenie żołnierza na 1 marca 2024 r. wynosi 7800 zł (po podwyżce).

Odejmujemy od siebie kwoty: 7800 zł – 6000 zł = 1800 zł

Następnie wynik dzielimy przez 5:

1800 zł/5 = 360 zł.

I to jest wartość dodatku doliczona do pensji za: marzec, kwiecień, maj, czerwiec itd. aż do grudnia 2024 r.

UWAGA! Dodatek nie przechodzi na 2025 r.

Dlaczego tak? Jest to w następujący sposób zapisane w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej na 2024 r. (w tej zawetowanej przez prezydenta A. Dudę):

Zmiany w zakresie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych (art. 19)

Proponuje się regulację wprowadzającą mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w roku 2024 wzrost uposażeń obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno‑Skarbowej pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r.

Ustawa została zawetowana, ale jej zapisy zostaną przywrócone przez rząd D. Tuska poprzez:

nowy projekt ustawy albo przeniesienie zawetowanego aktu prawnego po prostu do ustawy budżetowej.

Podstawa prawna wprowadzenia nowego dodatku dla żołnierzy, policjantów i celników

Art. 19. 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

