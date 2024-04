Chcą zarabiać 7180 zł i mieć automatyczną waloryzację. Bo prokurator ma 14 360 zł brutto. Oni mają 4240 zł

Związkowcy żądają 7180 zł brutto jako pensja minimalna dla urzędników, asystentów i szeregowych pracowników prokuratury. Aż połowa z nich zarabia pensję minimalną wynoszącą 4240 zł (4300 zł od 1 lipca 2024 r.) Istotna jest jednak nie kwota 7180 zł brutto, a sposób w jaki ją określono.

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP poinformował, że pracownicy prokuratury to grupa licząca ok. 8,6 tys. osób, z których aż ok. 4,2 tys. otrzymuje płace minimalne!

REKLAMA

I proponują takie rozwiązanie: w ustawie prawo o prokuraturze pojawi się przepis, by wynagrodzenie zasadnicze urzędnika prokuratury (także asystenta prokuratora) nie mogło być niższe niż 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. W przypadku innych pracowników prokuratury zmiana przewiduje 40 proc. zarobków prokuratora, natomiast w przypadku starszych asystentów prokuratury - 60 proc.

Punktem odniesienia stałoby się wynagrodzenie prokuratorskie wynoszące około 14 360 zł brutto. Zawsze gdy to wynagrodzenie zostałoby zwiększone następowałaby automatyczna waloryzacja wynagrodzeń prawie 9000 pracowników prokuratur w całej Polsce.

Urzędnicy nie będą pracowali za mniej pieniędzy

Proponowane rozwiązania - jak przekonywała wiceprzewodnicząca ZZPiPP RP Agnieszka Nowaczyk - przyczynią się m.in. do zwiększenia zainteresowania podjęciem pracy w prokuraturze, a także zahamuje znaczny odpływ dobrze przeszkolonej kadry urzędniczej do innych instytucji czy sektora prywatnego.

"Przyczynią się też do znacznego przyspieszenia postępowań przygotowawczych" - zaznaczyła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwróciła uwagę, że często zdarzają się sytuacje, gdy te same zadania i terminy, które są zawite, wykonuje połowa załogi w danej jednostce prokuratury. "Te przewlekłości w tych postępowaniach, o których się tak często mówi głośno, że coś tam zalega gdzieś, ale to jest właśnie tym przyczynkiem, że jednak nie ma po prostu kim przerabiać tego całego materiału, który jest, mimo to, że są terminy" - powiedziała Nowaczyk.

Protesty urzędników trwają od lat

REKLAMA

Związkowcy przypomnieli też o protestach pracowników prokuratury, m.in. o Marszu Gniewu w 2023 r. i miasteczku namiotowym pod siedzibą resortu w 2019 r. "Protesty te skutkowały rozwiązaniami doraźnymi, kwotowymi albo procentowymi podwyżkami, a teraz pora na rozwiązania systemowe" - dodał prok. Skała.

Propozycja ZZPiPP RP jest częścią zmian przygotowywanego przez związkowców projektu ustawy Prawo o prokuraturze RP i najpóźniej w piątek trafi ona do szefa MS, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Natomiast cały projekt ustawy związkowców zostanie przedstawiony opinii publicznej w najbliższych tygodniach.