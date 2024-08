3 świadczenia, o które warto zawnioskować do 31 sierpnia 2024 r.

Rodzice, którzy już pobierają zasiłki rodzinne powinni pamiętać o tym terminie. To ważne dla zachowania ciągłości wypłat. Podobnie jest w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei wniosek o 300 zł z programu „Dobry start” złożony do końca sierpnia zagwarantuje wypłatę tzw. wyprawki szkolnej jeszcze we wrześniu. Szczegóły poniżej.

Zasiłek rodzinny i dodatki 2024/2025

W listopadzie 2024 r. rozpocznie się nowy okres dla zasiłków rodzinnych i dodatków. Potrwa on do 31 października 2025 r.

REKLAMA

Gminy przyjmują wnioski elektroniczne już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2024 r. Od momentu złożenia wniosku zależy termin wypłaty świadczenia.

Ważne Z tego powodu wiosek o zasiłek rodzinny na nowy okres 2024/2025 najlepiej złożyć do końca sierpnia W takiej sytuacji rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczeń. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Przykład Szczegółowe terminy wypłaty zasiłków określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przykładowo, jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia.

Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Rodzic może uzyskać taką pomoc, jeśli spełnia kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2024 r. -zgodnie z nowym rozporządzeniem – kryteria dochodowe nie ulegną zmianie. Nadal będą zatem wynosiły 674 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę) lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Nie zmienia się również wysokość zasiłku. Są to kwoty:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego może również otrzymać jeden lub kilka dodatków. W zależności od konkretnej sytuacji jest to m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, urodzenia dziecka, na dojazdy do szkoły itp.

Alimenty z funduszu 2024 /2025

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to kolejny rodzaj wsparcia, o który rodzice mogą ubiegać się na nadchodzący okres 2024/2025 r. W tym przypadku okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2024 r. i trwa do 1 września 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rada Ministrów aktualnie pracuje nad podniesieniem kwoty świadczeń z 500 do 1000 zł miesięcznie na dziecko. Prace nad tym projektem nie zostały jednak jeszcze ukończone. Gdyby weszły w życie, to podwyżka miałaby zastosowanie już od nowego okresu świadczeniowego, rozpoczynającego się 1 października. Gminy będą mogły z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.

REKLAMA

Podobnie jak przy zasiłku rodzinnym, wniosek o świadczenia z FA warto złożyć do 31 sierpnia 2024 r., jeżeli rodzic już otrzymuje pomoc w takiej formie. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Przypomnijmy, iż świadczenia z funduszu przyznaje się osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Na osobę niepełnosprawną świadczenia przysługują bezterminowo, a w innych sytuacjach- do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia.

Aktualnie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł, stosuje się tu zasadę "złotówka za złotówkę".

Ważne Warto pamiętać, iż kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wliczana do dochodu osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

Dobry start na rok szkolny 2024/2025

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, jednak rodzice, którym zależy na szybkiej wypłacie powinni pamiętać, by wniosek złożyć jak najszybciej.

Ważne Wniosek złożony do końca sierpnia zagwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2024 r. Jeżeli zaś zawnioskujemy o świadczenie po tym terminie, to ZUS wypłaci je w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wniosek o świadczenie dobry start można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kilka sposobów: w aplikacji mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

REKLAMA

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Mogą o nie wnioskować również osoby uczące się. Tzw. 300 plus wypłaca się bez względu na dochód.

Wsparcie przysługuje dzieciom uczącym się w szkole. Nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Co istotne, świadczenia dobry start nie wlicza się do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia.

Przykład Przykładowo zatem rodzic może otrzymać zarówno 300 zł w ramach świadczenia dobry start, jak i 100 zł dodatku za tytułu rozpoczęcia roku szkolnego który otrzymują rodzice uprawieni do zasiłku rodzinnego.