Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż, szkolenie, nauka, prace interwencyjne

Sytuacje, które wpływają na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Masz prawo do zasiłku i otrzymujesz skierowanie na staż, szkolenie lub inną formę wsparcia. Sprawdź, jaki będzie miało to wpływ na wypłacane świadczenie!

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą uzyskać skierowanie na staż lub szkolenie. Przysługuje im również prawo do ubiegania się o sfinansowanie kontynuacji nauki. Urząd pracy może również skierować do pracy, której część kosztów pokryje. Jak się to ma do prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Staż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotny skierowany na staż otrzymuje stypendium. Jeśli w trakcie skierowania przysługuje mu prawo do zasiłku, wypłata zostanie wstrzymana. Nie można bowiem równocześnie pobierać obu świadczeń. Okres odbywania stażu skraca okres pobierania zasiłku, co może oznaczać brak prawa do świadczenia po zakończeniu stażu.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku stypendium przysługującego w trakcie szkolenia. Z tym wyjątkiem, że bezrobotny ma prawo wyboru świadczenia, które chce otrzymywać.

Kontynuacji nauki a zasiłek dla bezrobotnych

Zarejestrowany bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, który podejmie dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, w formie studiów niestacjonarnych może uzyskać stypendium z tytułu kontynuowania nauki. Jeśli w trakcie wypłaty stypendium będzie miał również prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, będzie mógł pobierać oba świadczenia jednocześnie.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i kontynuacja pobierania zasiłku

Osoba bezrobotna, która w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie na okres krótszy niż 365 dni, w przypadku ponownej rejestracji w urzędzie w ciągu 14 dni od zakończenia pracy, wraca na kontynuację zasiłku. Na prawo do pobrania pozostałej, niepobranej części świadczenia nie wpływa fakt, że w trakcie zatrudnienia otrzymywała dodatek aktywizacyjny.

Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku osób, które podejmują zatrudnienie w ramach skierowania przez urząd pracy na prace interwencyjne. Okres pobierania zasiłku ulega wtedy skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku zatrudnienia w ramach robót publicznych.

