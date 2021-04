Zasiłek rodzinny 2021/22– jakie zmiany?

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

Projekt zawiera kilka zmian, które mają dotyczyć zasiłków rodzinnych na nadchodzący okres 2021/2022. Oto najważniejsze z nich.

reklama reklama



Zasiłek rodzinny 2021/22

Katalog dochodów nieopodatkowanych, składający się na dochód rodziny ma zostać rozszerzony o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków z Funduszu Pracy.

Ponadto, obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 będzie tak jak obecnie uwzględnione przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych również na okres zasiłkowy 2021/2022. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej zostało przewidziane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Co do zasady prawo do zasiłku rodzinnego na okres 2021/22 będzie ustalane w oparciu o dochód z 2020 r., czyli w czasie, gdy takie rozwiązanie było stosowane.

Podobna regulacja będzie dotyczyła również dodatku solidarnościowego. Utrata dodatku solidarnościowego będzie stanowiła utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i zostanie uwzględniona przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe trwające do 31 października 2022 r. Analogicznie uzyskanie dodatku solidarnościowego będzie stanowiło uzyskanie dochodu.

Zasiłek rodzinny 2021 – kiedy składać wniosek?

Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 1 listopada 2021 r. i potrwa do 31 października 2022 r. Wnioski o zasiłki na nowy okres będzie można składać:

od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej;

od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej.

Obecnie składane wnioski dotyczą okresu 2020/2021.

Zasiłek rodzinny w 2021 roku – kryterium dochodowe

Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

Czy wzrośnie kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego w 2021 roku?

W tym momencie nie ma jeszcze informacji o tym czy kryterium dochodowe wzrośnie od nowego okresu zasiłkowego.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 r. Kolejna przypada zatem na 1 listopada 2021 r. . Decyzję o zakresie tej weryfikacji, czyli o ewentualnej zmianie wysokości świadczeń czy kryteriów dochodowych, które obowiązywałyby od 1 listopada 2021 r. podejmie Rada Ministrów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 730);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U, z 2018 r., poz. 1497);

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (skierowany do I czytania w Sejmie)