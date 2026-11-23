Wypadek drogowy to dla poszkodowanego nie tylko ból, leczenie i rehabilitacja. Bardzo często to także miesiące zwolnienia lekarskiego, utrata premii, zlecenia czy klientów, a w poważniejszych przypadkach trwała niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od ubezpieczyciela OC sprawcy nie tylko zadośćuczynienia i zwrotu kosztów leczenia, ale również wyrównania dochodów utraconych wskutek obrażeń. Dotyczy to zarówno zarobków, których nie uzyskał w okresie leczenia, jak i tych, których nie osiągnie w przyszłości z powodu trwałego ograniczenia zdolności do pracy.

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Roszczenie o utracone dochody bywa jednak pomijane w postępowaniu likwidacyjnym, zwłaszcza gdy poszkodowany sam go nie zgłosi i nie udokumentuje.

Utracone zarobki w okresie leczenia

Za okres od wypadku do powrotu do pracy poszkodowanemu należy się odszkodowanie na podstawie art. 444 § 1 w zw. z art. 361 § 2 k.c. Jego wysokość to różnica między dochodem, który osiągnąłby, gdyby nie wypadek, a tym co faktycznie otrzymał w tym czasie od pracodawcy, z ZUS czy z innych źródeł.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek wynoszą co do zasady 80% podstawy wymiaru, a gdy do wypadku doszło w drodze do pracy lub z pracy 100%. Nawet wtedy poszkodowany zwykle traci jednak część dochodu, bo podstawa zasiłku nie odzwierciedla w pełni jego rzeczywistych zarobków.

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Do utraconego dochodu zalicza się w szczególności:

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premie regulaminowe i uznaniowe, jeżeli były wypłacane regularnie przed wypadkiem;

wynagrodzenie za nadgodziny, pracę w nocy, dyżury i delegacje;

dochody z dodatkowych umów zlecenia lub o dzieło, z których poszkodowany musiał zrezygnować;

podwyżkę lub awans, które przepadły, o ile były realne i udokumentowane.

Przykład Przykładowo: jeżeli poszkodowany zarabiał średnio 6 500 zł, a przez 5 miesięcy zwolnienia chorobowego otrzymywał kwotę 4 900 zł miesięcznie, jego roszczenie z tego tytułu wynosi 8 000 zł (5 × 1 600 zł).

O powodzeniu roszczenia decydują dowody. Warto zgromadzić je od razu, póki są łatwo dostępne:

zaświadczenie pracodawcy o wysokości i składnikach wynagrodzenia sprzed wypadku oraz z okresu zwolnienia;

regulamin wynagradzania lub premiowania, paski płacowe, PIT-y;

zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach;

zwolnienia lekarskie i dokumentację medyczną potwierdzającą, że niezdolność do pracy wynika z obrażeń odniesionych w wypadku.

Renta – gdy skutki wypadku są długotrwałe lub trwałe

Jeżeli poszkodowany nie wraca do pracy, wraca na niższe stanowisko albo w niepełnym wymiarze, właściwym roszczeniem jest renta z art. 444 § 2 k.c. To świadczenie okresowe, zwykle płatne co miesiąc z góry. Ustawa wyróżnia:

Rentę wyrównawczą, która przysługuje, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Odpowiada różnicy między dochodem, jaki osiągałby bez wypadku, a dochodem, który uzyskuje obecnie.

Rentę na zwiększone potrzeby, która pokrywa stałe, powtarzające się wydatki wywołane wypadkiem: opiekę osoby trzeciej, rehabilitację, leki, specjalną dietę czy dojazdy na leczenie.

Rentę z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, która kompensuje utratę realnych szans na rozwój zawodowy i wyższe zarobki. Dotyczy np. przerwanych studiów, planowanego otwarcia działalności czy zakończonej przedwcześnie kariery sportowej.

Renta nie jest ustalana raz na zawsze. Zgodnie z art. 907 § 2 k.c. w razie zmiany stosunków każda ze stron może żądać jej podwyższenia lub obniżenia.

Ważne Renta z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przyznana na podstawie przepisów prawa cywilnego, jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 3c) ustawy o PIT).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma takie samo prawo do wyrównania utraconych dochodów jak pracownik, ale znacznie trudniej jej je udowodnić. Nie ma tu zaświadczenia o zarobkach ani stałej pensji, a dochód często zmienia się z miesiąca na miesiąc. Ubezpieczyciele wykorzystują to, proponując wyrównanie liczone od minimalnej podstawy składek ZUS albo od najniższego wynagrodzenia. Takie wyliczenie rzadko ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistą stratą.

Szkoda przedsiębiorcy obejmuje dwa elementy:

pierwszy to utracony dochód , czyli przychód, który firma osiągnęłaby bez wypadku, pomniejszony o koszty, które w czasie przestoju nie powstały.

, czyli przychód, który firma osiągnęłaby bez wypadku, pomniejszony o koszty, które w czasie przestoju nie powstały. drugi to koszty stałe ponoszone mimo przestoju, np. składki ZUS, raty leasingu, czynsz za lokal czy wynagrodzenia pracowników. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnił pracownika, by utrzymać firmę i klientów, jego wynagrodzenie również można dochodzić jako szkodę.

Punktem odniesienia jest zwykle średni dochód z okresu poprzedzającego wypadek – najlepiej z 12 miesięcy. Najważniejsze dowody to:

księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów lub sprawozdania finansowe;

zeznania podatkowe za ostatnie 2–3 lata;

umowy, zamówienia i zlecenia, które przepadły lub zostały wypowiedziane;

dokumenty potwierdzające koszty stałe i koszt zatrudnienia pracownika.

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