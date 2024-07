Maksymalnie 500 zł miesięcznie, niezmiennie od 16 lat. Od 1 października 2024 r. możliwa podwyżka

Jeśli planowane zmiany weszłyby w życie, to od 1 października 2024 r. maksymalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosłaby do 1000 zł miesięcznie. Jak uzasadnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, proponowana zmiana jest zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez rodziny z dziećmi, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów. Komu przysługują świadczenia i jak można się o nie ubiegać?

Podwyżka świadczeń o 500 zł miesięcznie?

15 lipca 2024 r. do uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakłada on podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie.

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ta maksymalna kwota nie była zmieniana od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 1 października 2008 r.

Wrosły kwoty zasądzanych alimentów

Jak uzasadnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od tego momentu znacznie wzrosły koszty utrzymania i kwoty alimentów ustalane przez sądy.

Przykład Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w 2023 r. średnia wysokość alimentów na dziecko ustalonych w sprawie o alimenty wynosiła 977,5 zł. W tym samym roku alimenty zasądzane w sprawach o rozwód wynosiły średnio 1 349,80 zł.

Resort rodziny szacuje, iż zmiana wpłynie na 38,8 tys. osób uprawnionych do świadczeń, których kwota zasądzonych alimentów jest wyższa niż 500 zł.

Jakie świadczenia w okresie 2024/2025?

Projektowana ustawa ma wejść wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podwyżka miałaby mieć zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługiwać będzie od dnia 1 października 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypomnijmy, iż gminy przyjmują wnioski o świadczenia na nowy okres 2024/2025 już od 1 lipca ( w formie elektronicznej). Nabór w tradycyjnej papierowej formie gminy rozpoczną 1 sierpnia 2024 r.

Jednak jak wskazuje MRPiPS w uzasadnieniu do projektu, "proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym gmina, która przyznała danej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025 jeszcze w oparciu o dotychczasowy stan prawny, mogła z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie"".

Komu przysługują alimenty z funduszu?

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Na osobę niepełnosprawną wsparcie przysługuje bezterminowo, W innych przypadkach świadczenia wypłacane są do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia.

W przeciwieństwie do maksymalnej kwoty świadczenia, kilkukrotnie zmieniana była wysokość kryterium dochodowego. Aktualnie podlega ono waloryzacji co 3 lata. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy, skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza taka waloryzacja została przeprowadzona w 2023 r. i od października 2023 r. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł. W 2020 r. został z kolei wprowadzony mechanizm "złotówka za złotówkę".