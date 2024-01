Od 4 stycznia 2024 r. zmiany w egzaminach maturalnych. Nowy przedmiot na maturze

To budżety Kancelarii Sejmu i Senatu mają być zwiększone o środki na 20% wzrost wynagrodzeń pracowników. Takie podwyżki otrzymali policjanci, żołnierze i celnicy. Ale są to podwyżki kwoty bazowej a nie całej pensji. Realna podwyżka dla mundurowych, to 10%. Są więc niezadowoleni.