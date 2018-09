Ślub w plenerze a prawo

Od 2015 r, w związku ze zmianą ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej jako ustawa), małżeństwo można zawierać nie tylko w urzędzie stanu cywilnego czy kościele, ale również w miejscu, które zostanie wybrane przez narzeczonych, o ile tylko miejsce to spełnia wymogi postawione przez ustawę.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie oświadczają przed kierownikiem USC, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Kodeks ani ustawa nie określają miejsca ceremonii, a jedynie osobę przed którą można takie szczególne oświadczenie złożyć.

reklama reklama

Jakie dokumenty są wymagane?

Na początek dowód osobisty w celu potwierdzenie tożsamości narzeczonych. Składa się również pisemne oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Takie okoliczności przewiduje KRO i są to:

Wiek : co do zasady nie może zawrzeć małżeństwa osoba poniżej 18. roku życia Ubezwłasnowolnienie całkowite : osoba, która jest ubezwłasnowolniona nie może bez zgody swojego opiekuna zawrzeć związku małżeńskiego Choroba psychiczna : osoba chora psychicznie lub dotknięta niedorozwojem umysłowym pozbawiona jest możliwości zawarcie małżeństwa Bigamia : zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem można pozostawać tylko w jednym związku małżeńskim Pokrewieństwo : nie mogą zawrzeć za sobą małżeństwa krewni w linii prostej Przysposobienie : nie mogą zawrzeć małżeństwa przysposabiający i przysposobiony

Wszelkie dokumenty składa się przed wybranym kierownikiem USC, który jest jednocześnie osobą udzielającą ślubu. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami termin między złożeniem oświadczenia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, a faktycznym zawarciem małżeństwa nie może być krótszy niż miesiąc.

Ślub w plenerze nie oznacza jednak, że może odbyć się on gdziekolwiek. Takie miejsce musi spełniać określone wymogi, a cała uroczystość musi mieć formalny charakter. Dokładnie mówi o tym art. 89 ustawy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi łańcuch z wizerunkiem orła, a wszyscy obecni przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przyjmują pozycję stojącą, z wyjątkiem osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą jej przyjąć. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów tych wymogów. kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Za ślub poza urzędem stanu cywilnego należy uiścić opłatę dodatkową w kwocie 1000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. .t Dz. U. z 2017 r., poz. 682);

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180).