Odrzucenie spadku przed konsulem - jak i kiedy?

Jak odrzucić spadek przed konsulem?

Nie jest tajemnicą, że Polacy w ostatnich lata chętnie korzystają ze swobody przemieszczania związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Polacy wyjeżdżają za granicę w celu podjęcia edukacji, podróżowania, osiedlenia się na stałe czy zarobkowania w ramach unijnego rynku wewnętrznego. Niejednokrotnie zdarza się, że do takiej osoby dociera smutna wiadomość o śmierci osoby bliskiej zamieszkałej w Polsce. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w skład spadku nie wchodzi nic, za wyjątkiem poważnych długów. Pojawia się wówczas pytanie jakie kroki należy podjąć, by uniknąć odpowiedzialności majątkowej za długi spadkodawcy oraz czy konieczny w tym celu będzie powrót do Polski?

W pierwszej kolejności, wskazać należy, że kwestia odrzucenia spadku została uregulowana w art. 1018 § 3 k.c., zgodnie z którym oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem w formie ustnej lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Odrzucenie spadku może nastąpić tylko po zgonie spadkodawcy przez jednostronne oświadczenie spadkobiercy. Ustawowy termin na dokonanie przyjęcia lub odrzucenia spadku wynosi 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do dziedziczenia, najczęściej będzie to moment dowiedzenia się o śmierci osoby bliskiej. Niedochowanie ww. terminu skutkuje przyjęciem spadku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. z ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wąskości otrzymanego spadku.

Jedną z możliwości odrzucenia spadku po osobie bliskiej w Polsce, gdy samemu mieszka się za granicą jest udanie się do konsula Rzeczypospolitej Polskiej we właściwym terytorialnie urzędzie i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Sposób ten zakłada samodzielne sporządzenie przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku i udanie się z nim do placówki konsularnej w celu konsularnego poświadczenia podpisu na piśmie odrzucającym spadek. Oświadczenie takie należy złożyć osobiście, przedkładając odpowiednie dokumenty:

ważny paszport lub dowód osobisty,

oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku – odpis należy złożyć w obecności konsula.

Następnie konsul na podstawie art. 28 ustawy Prawo konsularne potwierdzi własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Poświadczenie podpisu pod oświadczeniem nie wiążę się z dodatkowym czekaniem, uzyska się je niezwłocznie w trakcie omówionej wizyty z konsulem.