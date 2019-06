Od 1 lipca 2019 r. PPK w pierwszych firmach

Pierwsze PPK od 1 lipca 2019 r.

1 lipca przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników zostaną automatycznie włączone do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na alternatywną wersję, czyli wdrożenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE), zdecydowało się dotąd 411 firm. Wśród nich są m.in. spółki Grupy VELUX, które zatrudniają łącznie ponad 1,8 tys. osób. Firma podkreśla, że PPE to rozwiązanie korzystniejsze dla samych pracowników, bo w całości finansowane przez pracodawcę. Od momentu uruchomienia programu w spółkach grupy dołączyło do nich już 75 proc. zatrudnionych.

PPK czy PPE?

– Pracodawcy mają dzisiaj do wyboru wdrożenie systemu PPK, który wymaga kontrybucji zarówno od pracodawcy, jak i pracowników, albo wejście do PPE. Ten jest skonstruowany w taki sposób, że całe koszty tego programu są po stronie pracodawcy, który musi co miesiąc odkładać dla pracownika równowartość 3,5 proc. jego wynagrodzenia. Moim zdaniem taki system będzie miał przewagę nad systemem PPK – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

reklama reklama



W PPE to firma ma obowiązek opłaty składki w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia pracownika brutto. Z kolei w przypadku pracowniczych planów kapitałowych pracodawca płaci podstawową składkę w wysokości 1,5 proc., zaś z pensji pracownika pobierane jest 2 proc. jego wynagrodzenia.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

25% pracowników w PPE

Wdrożeniem PPK nie muszą się martwić firmy, w których co najmniej 25 proc. załogi uczestniczy w pracowniczych programach emerytalnych. Pracodawcy do końca ubiegłego roku mogli wybrać tę alternatywną wersję. Według danych KNF 3 czerwca br. aktywnych było 1 537 PPE. Natomiast od momentu uchwalenia ustawy o PPK w PPE zostało zarejestrowanych 411 firm. Wśród nich są m.in. spółki Grupy VELUX, które zatrudniają łącznie ponad 1,8 tys. osób.

– Dyskutowaliśmy wewnątrz o tym, jakie rozwiązanie będzie dla pracowników najlepsze i wybraliśmy PPE. Program ten nie obciąża pracowników i pozwala im elastycznie korzystać ze zgromadzonych środków. Z punktu widzenia pracownika jest to program bardziej elastyczny i przyjazny – mówi Jacek Siwiński.

Jak podkreśla, PPE i PPK spełniają podobne funkcje, ale zasadniczą różnicą jest fakt, że pierwszy z programów nie obciąża pracowników, a całe koszty przerzucone są na pracodawcę. Poza tym środki w PPE są własnością pracownika, podlegają dziedziczeniu, a po ukończeniu 60. roku życia można je wypłacić w całości, bez 19-proc. podatku. Natomiast w przypadku PPK w wieku 60 lat bez podatku można wypłacić 25 proc. jednorazowo, a 75 proc. otrzymywać w ratach przez 10 lat.