30 proc. podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 r. Deklaracja podwyżek w oświacie po spotkaniu z kandydatami na przyszłych ministrów

Deklaracja 30 proc. podwyżek dla nauczycieli od nowego roku w oświacie po spotkaniu z kandydatami na przyszłych ministrów wygłoszona. Jak powiedział D. Tusk: nowy rok zacznie się od 30 proc. podwyżek dla nauczycieli; na razie bez zwiększenia kwoty wolnej.

8 grudnia 2023 r. padła zapowiedź podwyżek dla nauczycieli od nowego roku. Deklarację o 30 proc. podwyżkach wygłosił D. Tusk. Stwierdził również: "Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu".

Kwota wolna od podatku 60 tys. zł

Dodał, jednocześnie, że inna z zapowiedzi KO czyli kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł w 100 pierwszych dniach rządu się nie wydarzy.

30 proc. podwyżek dla nauczycieli

W sprawie podwyżek dla nauczycieli zapewnił natomiast, że "nawet jeśli decyzje formalne (...) zapadną w lutym, czy w marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później".

"Minister finansów gwarantuje także środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich. To jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł" - powiedział Tusk.

Co z wypłatą 800 plus

Tusk poinformował jednocześnie, iż "przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ wbrew tej propagandzie, nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą".

"To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu" - powiedział.

13 grudnia to data uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu

Lider PO wyraził nadzieję, że w środę 13 grudnia dojdzie do uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu.

Dodał, że obecnie trwa proces jego tworzenia. "Zdaję sobie sprawę, że każda godzina może mieć znaczenie, dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj zwołać posiedzenie przyszłego rządu, ale wszystko jest w rękach opatrzności, pana prezydenta oraz Sejmu" - mówił Tusk.

Wybór premiera i Rady Ministrów - kiedy

Jak wskazał, Sejm prawdopodobnie w najbliższy wtorek zdecyduje o wyborze nowego premiera i Rady Ministrów.

"W środę mam nadzieję, że dojdzie do uroczystości zaprzysiężenia. Nie dlatego, żeby powodował mną pośpiech, ale już kilka godzin później będą zapadały w Brukseli bardzo ważne decyzje z punktu widzenia polskich interesów" - podkreślił lider PO.

