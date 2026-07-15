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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WZON: 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Oblał test niesamodzielności

WZON: 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Oblał test niesamodzielności

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15 lipca 2026, 23:39
[Data aktualizacji 15 lipca 2026, 23:39]
Tomasz Król
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
WZON: 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Oblał test niesamodzielności
WZON: 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Oblał test niesamodzielności
T. Król
Własne

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Do redakcji wpłynął list od osoby niepełnosprawnej, która ma przerwany rdzeń kręgowy od 25 lat. Stopień znaczny niepełnosprawności. Orzeczenie stałe. Otrzymała niezwykle niską liczbę punktów w WZON od komisji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Nie ma żadnej szansy na świadczenie wspierające (co do zasady 70 punktów, w okresie przejściowym dla 2025 r. 78 punkty). Nie ma też starego świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to kolejny list od czytelników z informacją o bardzo niskich wartościach punktów dla ciężko doświadczonych. Kilka dni temu opublikowaliśmy list czytelniczki, która jako osoba niewidoma otrzymała 61 punktów (czyli nie będzie świadczenia wspierającego.

Poniżej list osoby niepełnosprawnej:

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Tylko 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez świadczenia wspierającego

Dobry wieczór, 

Panie Tomaszu, jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową z kilkoma schorzeniami dodatkowymi. Poruszam się na wózku od 25 lat.

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Komisja orzekająca przyznała mi 43 punkty. Nie chodzę w ogóle, mam paraplegię po całkowitym przerwaniu rdzenia kręgowego. Znam całą masę osób funkcjonujących lepiej ode mnie które otrzymały od tej samej komisji po 87 pkt.

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 Nie wiem co się obecnie stało, ale komisje na siłę zaczęły przyznawać jak najmniej punktów, a pytania są formułowane w sposób ukierunkowany na uzyskanie odpowiedzi pozwalających na nieprzyznanie punktów. Pomimo składanych odpowiedzi uprawniających do uzyskania jakichkolwiek punktów (zgodnie z wytycznymi), przekazywanych informacjach dodatkowych dowodzących tego iż np. mam trudności z podniesieniem przedmiotów z ziemi lub nie mogę tego zrobić w ogóle, komisja przyznawała mi 0 punktów. 

Złożyłem odwołanie, ale teraz nie wiem czy stawie się na komisji, bo jest to upokarzające. Zwlekałem ze złożeniem wniosku właśnie w obawie o upokorzenie związane z kolejnym udowadnianiem że nie jestem wielbłądem.

Mam nadzieję,.. nie, w zasadzie już nie. 

Z poważaniem 

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji).

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Czy Pan ma świadczenie pielęgnacyjne? Czy chodzi o kulach? Co z zakupami?

Po otrzymaniu listu wysłałem swój list do czytelnika z takimi zapytaniami:

"Czyli rozumiem, że jest tak – nie wstanie Pan sam z wózka. W domu np. nie chodzi Pan o kulach, tylko wózek. I cała reszta ciała jest sprawna, czyli ręce, wzrok? Robi Pan zakupy, bank, urząd, spacer, wyjście z domu? I wycena skutków uszkodzenia ciała na 43 punkty? Ratuje Pana rodziną tylko świadczenie pielęgnacyjne?

Nie chodzę o kulach, poruszam się wyłącznie na wózku inwalidzkim

Odpowiedź czytelnika

"Poruszam się wyłącznie na wózku. Na nogach nie mogę stawać nawet w specjalnych urządzeniach do tego celu z powodu licznych złamań spowodowanych zaawansowaną osteoporozą w kończynach dolnych.

Zakupów nie robię bo nie mogę stawiać obciążeń na nogi w obawie o złamanie. Do urzędów udaje się tylko tych które nie mają schodów. Nie lubię załatwiać spraw na korytarzu, czy na chodniku. Na spacer nie chodzę. Z domu nie wychodzę jak nie muszę. Mieszkam w domu, wszystko wokół domu robi rodzina. Nie dostanę się do pokoi i pomieszczeń na piętrze. Nie obejdę podwórka bo trawnik jest za „grząski” i mam spory spadek na części podwórka pod który nie wjadę sam. Obiadu nie zrobię, bo garnka nie przeniosę z lodówki na płytę, a potem talerza na stół. Ręce są potrzebne do poruszania się. Do szafek ponad blatami nie sięgnę dalej niż do brzegu w zasięgu rąk. Z wózka jest to trudne bo jest się dalej od szafki.

Mam bardzo silne bóle w nogach, które tłumię lekami wpływającymi na funkcjonowanie."

Ręce sprawne, ale nie mogę się schylać by coś podnieść z powodu braku stabilizacji.

Reszta ciała powyżej pasa - sprawna.

Czynności około toaletowe, toaleta, ubieranie itp wymagają częściowego codziennego wsparcia, pomocy kogoś z rodziny.

Nie otrzymuje świadczenia pielęgnacyjnego ponieważ w zusie orzekli mi kiedyś częściową niezdolność do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

"Na szczęście otrzymuję rentę z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy, ale to nie jest wykluczeniem do uzyskania owych 80kilku pktow jak to ma miejsce w przypadku innych osób. 

W moim przypadku nie ma kwestii ratowania się lub nie świadczeniem pielęgnacyjnym, jest to kwestia  sprawiedliwości życiowej i społecznej."

Stawki świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.:

Świadczenie wspierające 4134 zł (bo 220% renty socjalnej) - w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów

Świadczenie wspierające 3383 zł (bo 180% renty socjalnej) - 90 do 94 punktów

Świadczenie wspierające 2255 zł (bo 120% renty socjalnej) - od 85 do 89 punktów

Świadczenie wspierające 1504 zł (80% renty socjalnej) - od 80 do 84 punktów

Świadczenie wspierające 1128 zł (60% renty socjalnej) - od 75 do 79 punktów

Świadczenie wspierające 752 zł (40% renty socjalnej) - od 70 do 74 punktów.

Świadczenie wspierające w 2025 r. – świadczenie wspierające z dolnym limitem dla punktów 78 do 86 (jeżeli opiekun np. zrezygnuje ze starego świadczenia pielęgnacyjnego, to obowiązuje go limit 70 punktów także teraz w 2025 r. - jest to nieopłacalne z uwagi na niską wartość świadczenia wspierającego w porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego).

Świadczenie wspierające w 2026 r. – świadczenie wspierające z dolnym limitem od 70 do 77 pkt.

Źródło: INFOR
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