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Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku. Rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne formalności

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25 czerwca 2026, 23:34
Meritoros
Meritoros
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Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku – rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne zawiłości. Kompleksowy przewodnik dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku – rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne zawiłości. Kompleksowy przewodnik dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
Shutterstock

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Delegacje służbowe od lat stanowią jeden z podstawowych elementów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Spotkania z kontrahentami, udział w szkoleniach, konferencjach, targach branżowych czy realizacja projektów poza siedzibą firmy powodują, że pracodawcy regularnie rozliczają podróże swoich pracowników. W praktyce jednak rozliczenie delegacji nie sprowadza się wyłącznie do wypłaty diety. Obejmuje również zwrot kosztów przejazdów, noclegów, komunikacji miejscowej oraz innych wydatków niezbędnych do wykonania zadania służbowego. Co ciekawe, z możliwości rozliczenia diet mogą korzystać nie tylko pracownicy. W określonych przypadkach prawo podatkowe pozwala również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zaliczyć wartość diet do kosztów uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie, o którym wielu przedsiębiorców nadal nie wie, przez co niepotrzebnie rezygnuje z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. W tym artykule omawiam obowiązujące w 2026 roku zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz wyjaśniam, jak prawidłowo rozliczyć wyjazdy pracowników i właścicieli firm.

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Czym jest podróż służbowa (tzw. delegacja)?

Podróż służbowa to wykonywanie przez pracownika zadania na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza miejscem wykonywania pracy określonym w umowie o pracę.
Nie każda podróż będzie jednak delegacją. Jeżeli przedstawiciel handlowy ma wpisany w umowie obszar całego województwa jako miejsce wykonywania pracy, codzienne wizyty u klientów są elementem jego zwykłych obowiązków, a nie podróżą służbową.

Delegacją będzie natomiast wyjazd księgowej na szkolenie do innego miasta, udział kierownika w konferencji branżowej czy spotkanie projektowe z klientem odbywające się poza siedzibą firmy.

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Delegacja krajowa – jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Pracownik odbywający podróż służbową nie powinien ponosić kosztów realizacji obowiązków służbowych z własnych środków. Dlatego przepisy przewidują zwrot wszystkich uzasadnionych wydatków oraz wypłatę diety mającej rekompensować zwiększone koszty wyżywienia.

Dieta krajowa w 2026 roku

Wysokość diety krajowej wynosi 45 zł za dobę podróży służbowej.

Jeżeli podróż trwa krócej niż dobę, dieta ustalana jest proporcjonalnie:
- do 8 godzin – dieta nie przysługuje,
- ponad 8 godzin do 12 godzin – przysługuje 50% diety, czyli 22,50 zł,
- powyżej 12 godzin – przysługuje pełna dieta, czyli 45 zł.

Jeżeli delegacja trwa dłużej niż dobę, za każdą pełną dobę przysługuje pełna dieta, natomiast za ostatnią rozpoczętą dobę:
- do 8 godzin – 22,50 zł,
- ponad 8 godzin – 45 zł.

Przykład

Pracownik wyjechał z Warszawy do Wrocławia w poniedziałek o godzinie 7:00 i wrócił we wtorek o godzinie 17:00. Delegacja trwała 34 godziny. Rozliczenie wygląda następująco:
- pierwsza doba – 45 zł,
- kolejne 10 godzin – 22,50 zł.
Łączna dieta wynosi 67,50 zł.

Zapewnione posiłki a wysokość diety

Celem diety nie jest dodatkowe wynagrodzenie, ale pokrycie kosztów wyżywienia. Jeżeli pracownik otrzymuje posiłki, dieta musi zostać odpowiednio pomniejszona. Odliczeniu podlega:
- śniadanie – 25% diety (11,25 zł),
- obiad – 50% diety (22,50 zł),
- kolacja – 25% diety (11,25 zł).

Przykładowo, jeżeli hotel zapewnia śniadanie, pracownikowi przysługuje dieta pomniejszona o 11,25 zł.

Zwrot kosztów noclegów

Poza dietą pracownik ma prawo do zwrotu kosztów noclegu. Jeżeli przedstawi fakturę za hotel, pracodawca zwraca poniesione wydatki – co do zasady do wysokości 900 zł za dobę hotelową.
Jeżeli pracownik nie posiada rachunku, może otrzymać ryczałt za nocleg w wysokości 67,50 zł.

W praktyce coraz częściej pracodawcy sami dokonują rezerwacji i opłacają hotel, dzięki czemu pracownik nie musi angażować własnych środków.

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Zwrot kosztów przejazdów

Delegacja obejmuje również zwrot kosztów:
- biletów kolejowych,
- biletów lotniczych,
- przejazdów autobusowych,
- komunikacji miejskiej,
- taksówek,
- parkingów,
- autostrad.

Jeżeli pracownik wykorzystuje prywatny samochód za zgodą pracodawcy, zwrot następuje zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania używania prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Delegacje zagraniczne – co warto wiedzieć?

Rozliczenie delegacji zagranicznych jest bardziej skomplikowane, ponieważ wysokość diet i limitów noclegowych zależy od państwa, do którego podróżuje pracownik. Dieta zagraniczna ma pokrywać zwiększone koszty wyżywienia podczas pobytu za granicą i jest ustalana odrębnie dla każdego kraju.

Przykładowe diety zagraniczne obowiązujące w 2026 roku

Państwo

Dieta

Niemcy

49 EUR

Czechy

41 EUR

Słowacja

43 EUR

Francja

55 EUR

Włochy

53 EUR

Hiszpania

50 EUR

Holandia

50 EUR

Belgia

55 EUR

Austria

57 EUR

Wielka Brytania

45 GBP

Irlandia

52 EUR

Norwegia

496 NOK

Szwecja

510 SEK

Dania

446 DKK

Stany Zjednoczone

59 USD

Kanada

71 CAD

Japonia

7532 JPY

W przypadku delegacji zagranicznych pracownikowi przysługuje również zwrot kosztów noclegów do wysokości limitów określonych dla danego państwa.

Ważne

Pełna lista diet i limitów za nocleg w delegacjach zagranicznych jest określona w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jak liczyć czas delegacji zagranicznej?

W przypadku podróży lotniczej czas delegacji rozpoczyna się z chwilą startu samolotu z ostatniego lotniska w Polsce, a kończy w momencie lądowania pierwszego samolotu po powrocie.

Jeżeli podróż odbywa się samochodem lub pociągiem, decydujący jest moment przekroczenia granicy państwa.

Prawidłowe ustalenie czasu podróży ma bezpośredni wpływ na wysokość należnej diety.

Dieta przedsiębiorcy – rozwiązanie, z którego warto korzystać

Jednym z najbardziej niedocenianych przepisów podatkowych jest możliwość rozliczenia diet przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kodeks pracy 2026
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Choć właściciel firmy nie jest pracownikiem i nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy, przepisy podatkowe pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet odpowiadającą stawkom obowiązującym pracowników.

Kiedy przedsiębiorca może rozliczyć dietę?

Podróż musi mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i służyć osiągnięciu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Przykładowo dieta może zostać rozliczona podczas wyjazdu na:

  • spotkanie z klientem,
  • negocjacje handlowe,
  • szkolenie zawodowe,
  • konferencję,
  • targi branżowe,
  • podpisanie umowy,
  • odbiór towaru,
  • wizytę u kontrahenta.

Przykład rozliczenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący biuro projektowe z Poznania wyjeżdża do Gdańska na dwudniowe spotkanie z inwestorem.

Podróż trwa od poniedziałku godziny 8:00 do wtorku godziny 20:00, czyli 36 godzin.

Do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć:

  • pierwszą dobę – 45 zł,
  • drugą rozpoczętą dobę – 45 zł.

Łączna wartość diety wyniesie 90 zł.

Jeżeli dodatkowo przedsiębiorca zapłacił:

  • hotel – 620 zł,
  • parking – 60 zł,
  • autostradę – 34 zł,
  • paliwo – 280 zł,

wydatki te również mogą zostać zaliczone do kosztów działalności, o ile pozostają w związku z uzyskaniem przychodu i są odpowiednio udokumentowane.

Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy

Możliwość rozliczenia diet dotyczy również podróży zagranicznych.

Przykład:

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyjeżdża do Berlina na dwudniowe spotkanie z klientem.

Podróż trwa dwie pełne doby.

Może zaliczyć do kosztów:

2 × 49 EUR = 98 EUR diety, przeliczone na złote według właściwego kursu podatkowego.

Dodatkowo kosztem będą:

  • hotel,
  • bilety lotnicze,
  • metro,
  • taksówki,
  • opłaty konferencyjne.

Jak udokumentować delegację przedsiębiorcy?

Choć przepisy nie wymagają sporządzania polecenia wyjazdu służbowego, warto przygotować wewnętrzny dokument zawierający:
- cel wyjazdu,
- miejsce podróży,
- termin,
- opis spotkań,
- wskazanie kontrahenta.

Dobrą praktyką jest przechowywanie:
- faktur,
- biletów,
- potwierdzeń rezerwacji,
- korespondencji mailowej,
- programu konferencji,
- zaproszeń na spotkania.

Tak przygotowana dokumentacja znacząco zmniejsza ryzyko zakwestionowania kosztów przez urząd skarbowy.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu delegacji

Z doświadczeń biur rachunkowych wynika, że przedsiębiorcy i pracodawcy najczęściej:
- nie pomniejszają diet o zapewnione posiłki,
- błędnie liczą czas podróży,
- nie dokumentują celu wyjazdu,
- nie rozliczają diet przedsiębiorcy mimo przysługującego prawa,
- zaliczają do kosztów wydatki o charakterze prywatnym.

Podsumowanie

Prawidłowe rozliczanie delegacji to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale również realna możliwość optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. W 2026 roku dieta krajowa wynosi 45 zł za dobę, natomiast podróże zagraniczne rozlicza się według stawek przypisanych do poszczególnych państw.

Warto pamiętać, że właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej również może zaliczyć do kosztów wartość diet oraz wydatki związane z podróżą, takie jak noclegi, bilety, parkingi czy przejazdy. Warunkiem jest jednak wykazanie związku wyjazdu z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów.

Dla wielu przedsiębiorców oznacza to możliwość legalnego zwiększenia kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie bezpiecznego rozliczenia wydatków związanych z rozwojem biznesu.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dot. delegacji służbowych

Czy przedsiębiorca może rozliczyć dietę krajową?
Tak. Może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dietę w wysokości odpowiadającej stawce przysługującej pracownikom, czyli 45 zł za dobę podróży krajowej.

Czy przedsiębiorca może rozliczyć dietę zagraniczną?
Tak, według stawek obowiązujących dla danego państwa, pod warunkiem że wyjazd pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy do kosztów można zaliczyć hotel i przejazdy?
Tak. Oprócz diety przedsiębiorca może rozliczyć noclegi, bilety, paliwo, autostrady, parkingi, komunikację miejską oraz inne wydatki niezbędne do realizacji celu podróży.

Czy trzeba posiadać polecenie wyjazdu?
Nie ma takiego obowiązku, jednak warto przygotować dokument opisujący cel i przebieg podróży oraz zachować wszystkie dowody potwierdzające jej związek z działalnością gospodarczą.

Karolina Woźniczka, Starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

Podstawa prawna:
- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy - art. 77⁵ dotyczący podróży służbowych pracowników.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):
art. 21 ust. 1 pkt 16 – zwolnienie z podatku diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami,
art. 23 ust. 1 pkt 52 – możliwość zaliczenia przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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