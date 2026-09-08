Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych? Stanowisko pracy to nie musi być jedne etat

Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych na potrzeby odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Choć pozornie może wydawać się to proste, w praktyce wcale tak nie jest. Wielu pracodawców zaskakuje to, że jedno stanowisko pracy może w tych obliczeniach równać się aż dwóm etatom.

Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych?

Do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy pracodawcy niezbędne są: przeciętna liczba zatrudnionych, liczba emerytów i rencistów (fakultatywne zwiększenie), liczba osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (fakultatywne zwiększenie), przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (potocznie: kwota bazowa). Podstawą obliczeń jest w tej sytuacji rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349).

Podstawę naliczania odpisu na ZFŚS stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Przeciętne zatrudnienie ustalamy odrębnie dla różnych grup pracowników: zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

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Stanowisko pracy to nie musi być jedne etat

Aby ustalić przeciętne zatrudnienie należy:

- ustalić liczbę zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

- przeliczyć zatrudnionych w niepełnym wymiarze na pełne etaty,

- zsumować pełne etaty z przeliczonymi niepełnymi etatami.



Co istotne, bierzemy pod uwagę etaty, a nie stanowiska pracy. Dla przykładu, jeśli pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta z urlopu macierzyńskiego, a pracodawca zatrudnił na ten okres inną osobę na podstawie umowy na zastępstwo, to w tej sytuacji mamy na jednym stanowisku pracy dwa etaty zaliczane do przeciętnego zatrudnienia. W obliczeniach należy uwzględnić wszystkich pracowników, w tym: zatrudnionych na czas nieokreślony, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo, zatrudnionych na okres próbny. Należy brać pod uwagę każdy stosunek pracy: umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór. Nie ma znaczenia okres zatrudnienia, należy uwzględniać zarówno pracowników zatrudnionych przez cały rok, jak i tylko przez jego część. Uwzględniamy również pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopów: macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych. Należy brać pod uwagę również osoby korzystające z urlopu opiekuńczego i bezpłatnego, choć ta kwestia czasami budzi kontrowersje. Obliczając przeciętne zatrudnienie nie uwzględniamy: pracowników młodocianych (mimo że ustalamy na nich odpisy), pracowników tymczasowych, byłych pracowników (innych niż emerytów i rencistów), praktykantów, stażystów, zleceniobiorców, wykonawców dzieła, współpracowników w ramach B2B.