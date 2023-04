Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Co robić?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jaka jest procedura postępowania? Wypadek może spotkać każdego – dotyczy to kolizji samochodowych i wielu innych incydentów. Czy w każdym z tych przypadków osobie ubezpieczonej przysługuje odszkodowanie? Jakie dokumenty należy przygotować?

Pojęcie „wypadku w drodze do pracy lub z pracy” zostało opisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu zdarzenie jest podstawą ubiegania się o odszkodowanie i stosowne świadczenia kompensacyjne. Aby móc uzyskać należne środki, warunkiem jest dopełnienie odpowiednich formalności.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - definicja

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przez przyczynę zewnętrzną i nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. W ustawie została określona droga do lub z pracy jako:

najkrótsza bądź komunikacyjnie najdogodniejsza;

nieprzerwana bądź przerwana, o ile przerwa jest życiowo i czasowo uzasadniona w granicach potrzeb;

droga z miejsca wykonywania zatrudnienia do miejsca zamieszkania.

W przepisach nie zawarto definicji początku, jak i końca drogi. Na podstawie praktyki i orzecznictwa ustala się, że droga z domu do pracy rozpoczyna się z chwilą, gdy pracownik przekroczy drzwi domu/mieszkania i kończy się w momencie przekroczenia bramy zakładu pracy. Natomiast droga z pracy do domu zaczyna się z chwilą opuszczenia bramy zakładu pracy i kończy po przekroczeniu progu domu/mieszkania pracownika.

Wypadek w drodze do pracy – procedura postępowania

Pracodawca powinien zostać powiadomiony jak najszybciej o tym, że zdarzył się pracownikowi wypadek w drodze do lub z pracy. Ustalenia okoliczności, a także przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy zostają przeprowadzone poprzez wypełnienie karty wypadku w drodze do lub z pracy. Pracodawca ma 14 dni na wypełnienie takiego dokumentu. Konieczne jest dołączenie także oświadczenia samego pracownika o wypadku oraz ewentualne dowody pochodzące od służb badających zdarzenie (policja, straż pożarna, zespół karetki pogotowia, jeżeli została wezwana na miejsce zdarzenia). Jeżeli jest taka możliwość, dobrze dołączyć do materiału dowodowego także inne formy, które poświadczają dane z karty wypadku. Może to być m.in. nagranie z kamer miejskich, zdjęcia czy filmy wideo wykonane telefonem komórkowym.

Świadczenia w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma prawo do zasiłku już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Za czas zwolnienia lekarskiego z przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (także za okres pobytu w szpitalu). W przypadku, gdy niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat), to od 34 dnia (odpowiednio od 15 dnia) wypłacany zostanie zasiłek chorobowy i także wynosić on będzie 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

W sytuacji, kiedy po okresie otrzymywania zasiłku – 182 dniach, pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, może wtedy ubiegać się o przyznanie z ZUS zasiłku rehabilitacyjnego. Co istotne, pomimo że niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy, świadczenie tego typu przysługuje na ogólnych zasadach i wynosi:

90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze 3 miesiące (90 dni);

75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres (9 miesięcy).

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać przez 12 miesięcy. Po tym okresie, w przypadku, gdy orzecznik ZUS stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do pracy (trwale lub czasowo), otrzyma on rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wypadek w drodze do pracy – czy przysługuje odszkodowanie?

Poszkodowanemu w wypadku w drodze do lub z pracy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Przepisy przewidują przyznanie odszkodowania wyłącznie dla okoliczności wypadków przy pracy. Poszkodowany powinien jednak w takiej sytuacji sprawdzić, czy nie jest objęty tzw. grupowym ubezpieczeniem. Mają bowiem miejsce okoliczności, w których ubezpieczenia przewidują odszkodowanie także za szkodę wynikającą z wypadku, do jakiego doszło w drodze do lub z pracy. Warto wtedy zgłosić się do ubezpieczyciela bądź osoby zajmującej się ubezpieczeniami w zakładzie.

Zdarzają się przypadki o odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie poszkodowany może ubiegać się m.in. od sprawcy wypadku czy zarządcy drogi. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, jeżeli do wypadku w drodze do lub z pracy doszło wskutek wypadku komunikacyjnego lub na śliskiej niezabezpieczonej nawierzchni.

Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe – zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Należy o tym pamiętać i w sytuacji wypadku zgłosić taką okoliczność pracodawcy. Po ustaleniu, czy rzeczywiście zdarzył się wypadek w drodze do lub pracy, można otrzymywać wyższe świadczenia.

