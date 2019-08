Telepraca – plusy i minusy

Telepraca

Istotą telepracy jest jej regularne świadczenie poza zakładem pracy, najczęściej w domu pracownika. Charakter pracy musi pozwalać na wykonywanie obowiązków pracowniczych z dala od firmy. Telepracownik korzysta przy tym ze środków komunikacji elektronicznej i w szczególności przesyła w tej formie wyniki swojej pracy. Pracodawca może kontrolować pracownika w miejscu pracy, jednak powinni wspólnie ustalić termin kontroli.

Plusy telepracy dla pracownika

Telepraca jest niewątpliwie z różnych względów bardzo korzystna dla obu stron stosunku pracy. Stanowi pozapłacową formę motywacji pracownika. Wymieniana jest w ankietach jako jeden z najbardziej pożądanych sposobów doceniania talentów. Pozwala na godzenie życia prywatnego z zawodowym. Nie tracąc czasu i energii na dojazdy do pracy, zyskuje się więcej czasu na sen i odpoczynek. Pracownik wypoczęty jest bardziej wydajny, pomysłowy oraz pozytywnie nastawiony do pracy.

Dla matek i ojców ten dodatkowy czas ma szczególne znaczenie. Można później zawieźć dzieci do żłobka, przedszkola czy szkoły i zarazem wcześniej je odebrać po zajęciach. Oznacza to więcej czasu dziecka w domu z rodziną. Ma to wielkie znaczenie w przypadku posiadania małych dzieci, które potrzebują kontaktu z rodzicami. Nie powinny spędzać całego dnia poza domem.

Kolejną kwestią jest karmienie dziecka piersią. Zazwyczaj krótsza będzie rozłąka matki z dzieckiem, która pracuje w domu niż w biurze. Czasami pracownicy dojeżdżają do pracy bardzo daleko i potrzebują zarezerwować na dojazd np. godzinę czasu. Pomimo więc przerw na karmienie telepraca może być lepszym rozwiązaniem dla matki karmiącej.

Następnym plusem telepracy jest możliwość zastosowania jej do pracowników niepełnosprawnych. To bardzo wygodna forma świadczenia pracy dla osób, którym trudno przemieszczać się z miejsca zamieszkania do zakładu pracy. Zazwyczaj mieszkania osób z niepełnosprawnościami są już do nich przystosowane. Nie muszą więc pokonywać różnego rodzaju barier architektonicznych, które czasami wręcz uniemożliwiają im dotarcie do określonego celu.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o oszczędnościach związanych z dojazdami do pracy. O ile pracuje się w tym samym mieście, w którym się mieszka, koszty poczynione na dojazd do pracy mogą być niewielkie, o tyle droga do pracy w innej miejscowości może wiązać się z wydatkiem nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Kolejne wydatki wiążą się z wyżywieniem. Nie zawsze pracownicy przynoszą do pracy posiłki przygotowane w domu. Często są to dania kupowane w bliskim otoczeniu zakładu pracy. Nie mając czasu w ciągu dnia, wybiera się restauracje czy firmy cateringowe obsługujące biurowce. Jest to bezsprzecznie bardzo wygodne i potrzebne rozwiązanie. Jednak w porównaniu do sumy pieniędzy, którą wydaje się na przygotowywane w domu posiłki, jest to niemały wydatek.