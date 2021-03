Jak konsument może pozbyć się długów?

Jak pozbyć się długów w kilkanaście dni?

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 i pojawiającymi się w jej wyniku obostrzeniami nie opuszczają konsumentów od prawie roku. Niestety, ograniczenia wynikające z kryzysu gospodarczego wpływają na konieczność podejmowania działań w celu jak najlepszego zabezpieczenia zarówno swojego majątku, jak i budżetu. Co zrobić, jeśli przez cały okres trwania pandemii konsumenci poczynili nieodpowiednie kroki lub nie mieli możliwości zabezpieczenia budżetu?

Ratunek dla konsumentów

Pandemia spowodowała ogromne problemy finansowe wielu konsumentów, którzy mimo posiadania swoistej poduszki finansowej, zdążyli wykorzystać ją na bieżące opłaty. Wiele podmiotów utraciło zatrudnienie, a wcześniej zawarte zobowiązania zostały postawione w stan wymagalności. Co zatem powinien zrobić konsument w chwili utraty lub zatrzymania się płynności finansowej? W pierwszej kolejności należy realnie oszacować nasze miesięczne wydatki, zrezygnować z dodatkowych, niepotrzebnych życiowych udogodnień i postawić na oszczędzanie. Dla osób w tej najtrudniejszej, życiowej sytuacji finansowej ustawodawca ustanowił łatwiejszy dostęp do upadłości konsumenckiej, która może stać się nowym początkiem dla wielu dłużników.

Czas odgrywa ogromną rolę

W chwili popadnięcia w stan niewypłacalności, najważniejszym krokiem jest podjęcie jak najszybszych działań. Zwlekanie w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości powoduje wyłącznie stres, narastające odsetki oraz ciągły kontakt ze strony windykatorów straszących dłużnika egzekucją komorniczą. W tej sytuacji warto udać się po pomoc do profesjonalistów. Jednym z ważniejszych kroków w celu zaspokojenia oraz ustabilizowania swoich środków jest zapewnienie odpowiedniego doradztwa oraz dostępu do wykwalifikowanego zespołu prawnego. Zgłoszenie się do specjalistów powoduje, iż konsument oddaje wszystkie działania w ręce profesjonalistów. W tej chwili dłużnik może zająć się spokojnym życiem, czekając na status upadłego. Obecnie, od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji przez sąd mija nawet kilka do kilkunastu dni, po których dłużnik zostaje całkowicie uwolniony od niekończących się telefonów i monitów listowych. Wstrzymaniu ulegają również egzekucje oraz zajęcia komornicze, które pozwolą dłużnikowi odetchnąć. Całość procesu, który kończy się na uzyskaniu statusu upadłego może zostać zakończony w błyskawicznym tempie, co jest ogromnym plusem dla podmiotów w sytuacji kompletnej niewypłacalności i braku środków nawet na bieżące potrzeby. Warto zatem podjąć odważniejsze kroki w celu odzyskania spokoju i równowagi psychicznej, zaburzonej przez ogromne problemy finansowe, a dodatkowo rozpocząć nowy rok z nowym budżetem.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO