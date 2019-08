Reklamacja usługi stomatologicznej czy pozew o odszkodowanie za błąd medyczny?

Uprawnienia pacjenta

W ramach odpowiedzialności cywilnej stomatolog odpowiada przed pacjentem zarówno za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z pacjentem, ale także za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zgodzie ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną.

Prawo do złożenia reklamacji na usługi stomatologiczne

Pacjentowi, który uważa, że usługa medyczna została wykonana w sposób niezgodny z umową przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła. Pacjent może złożyć reklamację. Sposób i forma reklamacji przeważnie ustalona jest w regulaminie organizacyjnym placówki, niekiedy informacje takie udostępniane są na tablicy ogłoszeń w gabinecie. Co do zasady pacjent może reklamacje dentyście złożyć ustnie, pisemnie, a nawet telefonicznie.

Czego może żądać pacjent w ramach reklamacji?

Pacjent może:

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady – a to wszystko w rozsądnym czasie

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wada zostanie usunięta lub rzecz wymieniona. Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy usługi naprawcze były już wykonywane.

Warto wiedzieć, że jeżeli pacjent zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a dentysta nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione!

Termin

Pacjent swoich praw z tytułu rękojmi może dochodzić w terminie do dwóch lat od wydania mu dzieła, czyli wykonania usługi stomatologicznej - co prawda zasadą jest, że roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone w ciągu roku od stwierdzenia wady, ale nie dłużej niż w ciągu dwóch lat od wydania dzieła, ale w przypadku konsumentów (a pacjent jest konsumentem) bieg terminu przedawnienia nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania dzieła.

Gwarancja

Poza roszczeniami z tytułu rękojmi za wady dzieła, pacjentowi mogą przysługiwać także roszczenia z tytułu, udzielonej przez lekarza lub producenta wyrobu medycznego, gwarancji. Sposób uregulowania tych uprawnień uzależniony jest od warunków udzielonej gwarancji (warunki te ustala dentysta – w przypadku gwarancji na usługę stomatologiczną, lub producent – w przypadku gwarancji na produkt, np. implant czy protezę). Decyzję, o tym czy skorzystać z uprawnień gwarancyjnych czy z tytułu rękojmi, podejmuje pacjent.

Pozew o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Czasem zdarza się jednak, że roszczenia przysługujące pacjentowi z tytułu rękojmi czy gwarancji nie są wystarczające i satysfakcjonujące dla pacjenta. Warto wtedy pamiętać, że dentysta ponosi względem pacjenta także odpowiedzialność odszkodowawczą za tzw. „błąd medyczny”.