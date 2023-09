Kto ma prawo do bezpłatnych leków? Recepty muszą zawierać kody "S” i "DZ”

Wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną - do kiedy? ZUS przypomina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory ponad 1,2 mld zł na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" (tzw. 300 plus). Wypłaty objęły dotąd ok. 4 mln dzieci. Przygotowywane są kolejne przelewy. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.