Świadczenia przyznawane w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Osoby ubiegające się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych - ubezpieczeni lub członkowie rodzin ubezpieczonych mogą otrzymać w nadzwyczajnych okolicznościach tzw. świadczenie w drodze wyjątku. Dzieje się to w sytuacji, gdy ubezpieczony lub członek jego rodziny nie spełni któregoś z warunków przyznania prawa do świadczenia przewidzianego przez przepisy prawa.

Członek rodziny ubezpieczonego stara się o rentę rodzinną po zmarłym ubezpieczonym. Syn studiuje i taka renta jest mu niezbędna do życia po śmierci ojca. Spełnia przesłankę kształcenia się, uznano na mocy prawa, że w dniu śmierci ubezpieczony był całkowicie niezdolny do pracy. Jednakże nie został spełniony ostatni warunek. Ojciec w chwili śmierci miał powyżej 30 lat, tym samym powinien posiadać co najmniej 5 letni okres składowy i nieskładkowy w ostatnim 10-leciu przed dniem złożenia wniosku przez syna lub przed dniem śmierci. Niestety okazuje się, że okres ubezpieczenia wynosi 4 lata, 11 miesięcy i 5 dni. Tym samym do spełnienia ostatniego wymogu zabrakło 25 dni. Syn otrzyma decyzję odmawiającą prawa do renty rodzinnej. Tym samym będzie mógł się ubiegać o świadczenie w drodze wyjątku - rentę rodzinną, przyznawane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 83 ustawy emerytalnej.

reklama reklama



Polecamy: Pracodawca w kryzysie

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, odwołanie nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

Polecamy serwis: Prawa seniora