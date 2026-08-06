REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ubezpieczenia społeczne » ZUS musi sprawdzać czy emeryt (rencista) jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz

ZUS musi sprawdzać czy emeryt (rencista) jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 sierpnia 2026, 16:44
ZUS czasem sprawdza czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
ZUS czasem sprawdza czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Dostałeś z ZUS-u prośbę o potwierdzenie, że żyjesz? Jeśli tak, to lepiej na nie odpowiedz, bo od tego zależy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wypłacał Ci emeryturę lub rentę.

rozwiń >

ZUS może sprawdzić czy żyjesz

Jeśli ZUS wypłaca tobie emeryturę lub rentę, może co jakiś czas sprawdzić czy żyjesz, a w związku z tym czy nadal przysługują ci świadczenia. To nic nadzwyczajnego, ale standardowe działanie, które ma mocne uzasadnienie w przepisach. ZUS wypłacając pieniądze pochodzące ze składek, musi zachować staranność i przekazywać je tym, którym się należą.

- Stosujemy taką praktykę jak potwierdzenie dalszego istnienia prawa do emerytury lub renty. Polega na tym, że wysyłamy do konkretnej osoby specjalny formularz z prośbą o uzupełnienie danych osobowych, własnoręczne podpisanie i odesłanie go na podany przez ZUS adres. Własnoręczność podpisu klienta powinien na formularzu potwierdzić organ administracji samorządowej, na przykład urząd gminy. Z takim formularzem można też przyjść do najbliższej placówki ZUS-u, wtedy dokument na miejscu zweryfikuje pracownik sali obsługi klientów – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

W jakich okolicznościach ZUS może mieć wątpliwości, że żyjesz i będzie chciał to sprawdzić?

Sprawdzenie czy nadal żyjesz i czy ciągle masz prawo tego żeby otrzymywać emeryturę lub rentę, może mieć miejsce gdy:
- emerytura lub renta jest dostarczana bezpośrednio przez listonosza lub przekazywane na rachunek w banku, a korespondencja jest zwracana,
- dwukrotnie nastąpi zwrot korespondencji w innych sprawach, np. uzupełnienia niezbędnych informacji lub wyjaśnienia niezgodności danych osobowych w posiadanej dokumentacji,
- dwukrotnie nastąpi zwrot korespondencji i świadczenia z adnotacją, że dana osoba nie żyje,
- emeryt lub rencista nie zgłasza się na kilkakrotne wezwanie organu rentowego,
- nastąpi zwrot korespondencji z adnotacją urzędu pocztowego, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem,
- osoby trzecie poinformują o okolicznościach powodujących ustanie prawa do emerytury lub renty.

Formularz dla osób mieszkających w Polsce

Do klientów, którzy mieszkają w Polsce, ZUS może wysłać dwustronicowy formularz o symbolu EMR Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.

Zawiera on krótkie i proste wyjaśnienie, dlaczego trzeba go wypełnić, kto powinien to zrobić oraz jakie będą skutki, jeśli adresat nie dostarczy go do ZUS-u.

... i za granicą

ZUS może też prosić o potwierdzenie prawa do świadczenia, klientów mieszkających poza Polską. Do tych osób ZUS wysyła formularz pt. "Oświadczenia emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”. Ten dokument powinien prawidłowo wypełnić, podpisać i odesłać emeryt, rencista bądź osoba sprawując faktyczną opiekę nad klientem ZUS-u.

- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, który zajmuje się w opolskim oddziale ZUS przyznawaniem emerytur i rent za polsko-niemieckie okresy ubezpieczenia, przeprowadza kontrolę uprawnień do tych świadczeń raz w roku. Weryfikuje, czy osoby mieszkające za granicą, które otrzymują emeryturę na konta bankowe żyją, a więc czy ciągle mają do niej prawo. Średnio każdego roku taka weryfikacja dotyczy około 9 tysięcy emerytów i rencistów spoza Polski – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim oddziale ZUS.

REKLAMA

Warto wypełnić formularz i odesłać do ZUS-u. Inaczej wypłaty świadczeń zostaną wstrzymane

Jeśli emeryt lub rencista, w terminie podanym przez ZUS nie dostarczy wypełnionego i podpisanego formularza (przez co należy też rozumieć ewentualny zwrot korespondencji przez pocztę z adnotacją o braku możliwości jej doręczenia i tym samym – braku możliwości uzyskania poświadczenia odbioru), to ZUS może wstrzymać wypłatę pieniędzy.

Ponadto ZUS może zamrozić wypłatę świadczenia, jeśli pieniądze nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od Zakładu, czyli zwykle leżących po stronie emeryta lub rencisty. Jakie to mogą być okoliczności? Gdy klient wyprowadził się i nie podał nowego adresu lub podał adres błędny albo odmawia przyjęcia świadczenia. To może być też sytuacja, gdy adresat nie przyjmuje świadczenia w proteście przeciwko niewłaściwie wyliczonej wysokości świadczenia oraz gdy świadczeniobiorca zaginął.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co się dzieje z emeryturą bądź rentą, której ZUS nie może faktycznie dostarczyć?

Takie świadczenie jest zwracane do placówki ZUS-u, po czym Zakład wstrzymuje jego dalszą wypłatę. ZUS może ponownie wypłacać pieniądze od miesiąca, w którym wstrzymał wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
12 symboli przyczyn niepełnosprawności. Co oznaczają kody w orzeczeniu?
07 sie 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest ważnym elementem orzeczeń wydawanych osobom z niepełnosprawnościami. Ile kodów może znaleźć się w dokumencie? Co one oznaczają? Prezentujemy najważniejsze informacje.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (np. 15 sierpnia, 26 grudnia 2026 r.) – zasady rozliczania czasu pracy, obowiązki pracodawcy (sektor prywatny i administracja publiczna), najczęstsze pytania
06 sie 2026

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w przypadku święta wypadającego w sobotę? Jakie są obowiązki pracodawcy i prawa pracownika z tym związane? Dlaczego święto w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy? Jak obliczyć wymiar czasu pracy w sierpniu i grudniu 2026 roku? Do kiedy należy wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę? Czy dzień wolny za święto można podzielić na godziny? Co jeżeli dzień wolny za święto w sobotę koliduje z terminem urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego? Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe rozliczenie święta w sobotę? Na te i inne pytania odpowiada Karolina Woźniczka, starsza specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.
Technologie kwantowe a prawo - ryzyka i wyzwania
06 sie 2026

Technologie kwantowe jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z zaawansowanymi badaniami naukowymi. Dziś coraz częściej wskazuje się je jako jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych XXI wieku, które może wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki, administracji, medycyny czy cyberbezpieczeństwa. Wraz z rozwojem tych technologii pojawiają się również nowe wyzwania prawne, wymagające odpowiednich regulacji i przygotowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Choroba, wypadek, sprawy rodzinne czy kiepska pogoda – to może się przydarzyć każdemu. Czasami trzeba przesunąć termin urlopu, ale jest to możliwe?
06 sie 2026

Czy termin urlopu wypoczynkowego wpisanego do planu urlopów można przesunąć? Gdy w grę wchodzą nieprzewidziane okoliczności, pojawia się pytanie, czy obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzanie zmian w ustaleniach stron stosunku pracy?

REKLAMA

Jakich świadczeń jednocześnie nie może pobierać osoba niepełnosprawna [praktyczny poradnik]
06 sie 2026

Osoby niepełnosprawne oprócz renty mogą pobierać także inne świadczenia, które przysługują im z tytułu niepełnosprawności. Często jednak pobieranie jednego zasiłku czy dodatku uniemożliwia pobieranie innego świadczenia. Przedstawiamy najczęściej spotykane sytuacje, gdy jednoczesne pobieranie różnych świadczeń może okazać się niemożliwe.
Rząd znowu majstruje przy zasiłku pogrzebowym. Wzrost do 7000 tys. zł, to jeszcze nie wszystko
06 sie 2026

Podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł od 1 stycznia 2026 r. przyniosła długo oczekiwaną ulgę tysiącom polskich rodzin w trudnych chwilach. To jednak nie koniec rewolucji w przepisach. Podczas prac w Sejmie i resortach rządowych zapadły kluczowe decyzje dotyczące automatycznej waloryzacji świadczenia, cyfryzacji wniosków w ZUS i KRUS oraz zmian w prawie cmentarnym od 2027 roku. Sprawdź, ile wynosi wsparcie, komu przysługuje i na jakie dodatkowe pieniądze będzie można liczyć w sytuacjach nadzwyczajnych.
Choroba na urlopie. ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Można stracić zasiłek chorobowy
06 sie 2026

Wakacje to czas na odpoczynek - w tym czasie często wykorzystujemy urlop wypoczynkowy, wyjeżdżamy z miejsca naszego stałego zamieszkania. Niestety także w czasie urlopu wypoczynkowego zdarzają się choroby. ZUS przypomina, że jeżeli musimy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, trzeba zadbać o to, aby lekarz wystawił je z adresem, pod którym będziemy faktycznie przebywać. Trzeba pamiętać, że adres zameldowania to nie to samo co adres zamieszkania.
Sprawdzili przewoźników „na aplikację”. Niesprawne pojazdy, fałszywe prawa jazdy
05 sie 2026

Warszawska drogówka przeprowadziła w lipcu 213 kontroli osób związanych z odpłatnym przewozem pasażerów zamawianym przy pomocy aplikacji mobilnych (uber, free now, inne). Bilans to 112 mandatów, 13 wniosków do sądu, 59 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy oraz 19 odholowanych samochodów. Analitycy mówią wprost: To pogrom, a wyniki kontroli budzą przerażenie związane z tym ile przepisów mogą łamać kierowcy, którzy tym razem uniknęli kontroli.

REKLAMA

Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
05 sie 2026

Idziesz chodnikiem i nagle dostrzegasz leżący na ziemi banknot. Pierwszy odruch? Podnieść i schować do kieszeni. Jeszcze do niedawna taki krok mógł bezwzględnie skończyć się zarzutem przywłaszczenia – i to nawet w przypadku drobnych sum. Na szczęście znowelizowana ustawa o rzeczach znalezionych oraz Kodeks cywilny wprowadzają rewolucyjną zmianę. Rząd ustanowił precyzyjną granicę gotówki, poniżej której nie uruchamia się już machina urzędowa. Sprawdź, ile możesz legalnie zachować w portfelu i jak postąpić ze zgubą, aby zamiast kłopotów zyskać należną nagrodę.
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię
05 sie 2026

Przepisy regulujące maksymalne temperatury w miejscu pracy jeszcze nie obowiązują, choć zostały już uchwalone. Czy to znaczy, że pracować trzeba niezależnie od panujących warunków? PIP uruchomiła specjalną infolinię i potwierdza, że pracownik może powstrzymać się od pracy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA