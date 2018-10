Jak zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to szereg czynności, których celem jest rozwianie wątpliwości co do spadkobrania. W ramach tego postępowania określa się przede wszystkim krąg spadkobierców oraz wielkość przysługujących im udziałów w spadku.

Kto i kiedy możne wszcząć postępowanie o zmianę postanowienia?

Często bywa tak, że postępowanie zostanie zakończone wydaniem postanowienia lub aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, ale na jaw wyjdą okoliczności, które uzasadniają przypuszczenie, że osoba (osoby), która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. W takim wypadku jedyną drogą by ,,sprawiedliwości stało się zadość’’ jest wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Wszystkie poniżej opisane zasady i warunki zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zastosowanie mają również do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (od notariusza) oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. Oznacza to, że z zastosowaniem niniejszej procedury istnieje możliwość by zmienić np. notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Do najczęstszych przyczyn uzasadniających wszczęcie omawianego postępowania zdecydowanie należą sytuacje gdy:

testament, który był podstawą stwierdzenia nabycia spadku okazał się nieważny;

ujawniono nowy testament;

spadkobierca został uznany za niegodnego;

wnioskodawca lub uczestnicy postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie ujawnili wszystkich spadkobierców z powodu braku wiedzy o ich istnieniu;

wnioskodawca w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku świadomie zataił istnienie wszystkich potencjalnych spadkobierców.

Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania ma każda zainteresowana osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Do złożenia wniosku uprawniony będzie więc nie tylko spadkodawca ale również np. zapisobierca. W poniższym tekście znajdą Państwu wzór takiego wniosku.

W art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) zastrzeżono, że w wypadku, gdy osobą składającą wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany postanowienia jest osoba, która była wcześniej uczestnikiem postępowania w sprawie nabycia spadku, to może ona żądać zmiany postanowienia tylko wówczas gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę złożyła przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możność. Pozostałe osoby mają nieograniczony czas na złożenie takiego wniosku.